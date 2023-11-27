Президент Дуда прийняв присягу уряду Моравецького — деталі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президент країни Анджей Дуда. Фото: PAP/Paweł Supernak

Президент Польщі Анджей Дуда призначив прем'єр-міністром країни Матеуша Моравецького та прийняв присягу у нового складу Ради міністрів. Чинний голова польського уряду має два тижні, щоб заручитись підтримкою депутатів польського Сейму.

Про це повідомляє PolskіeRadio.pl.

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Дуда підкреслив, що уряд Моравецького складається переважно з експертів, які до цього виконували предметну роботу:

"Більшість нового уряду я знаю. Знаю їх як експертів. Ці люди до цієї пори на другій лінії працювали, виконуючи доручені завдання. Зараз ці люди перейняли політичні функції у веденні польських справ. Я дякую їм, це надзвичайно важливо", — сказав польський президент.

Шимон Шинковський вел Сеньк — чинний голова МЗС Польщі. Джерело: Polskie Radio

За повідомленням "Укрінформу", свою посаду збереже міністр оборони країни Маріуш Блащак. Натомість міністеркою розвитку і технологій було обрано Марлену Мальонг, а міністром закордонних справ — Шимона Шинковського вел Сенька.

Марлена Мальонг — чинна очільниця Міністерства розвитку і технологій Польщі. Джерело: Polskie Radio

Нагадаємо, що раніше Анджей Дуда призначив Матеуша Моравецького прем'єр-міністром Польщі. Ще раніше польський президент доручив йому сформувати уряд.