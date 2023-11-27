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Президент Дуда принял присягу правительства Моравецкого — детали

27 ноября 2023 20:36
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Илья Рябинин
редактор
Президент Дуда принял присягу правительства Моравецкого — детали
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент страны Анджей Дуда. Фото: PAP/Paweł Supernak
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Илья Рябинин
редактор

Президент Польши Анджей Дуда назначил премьер-министром страны Матеуша Моравецкого и принял присягу в новом составе Совета министров. У действующего главы польского правительства две недели, чтобы заручиться поддержкой депутатов польского Сейма.

Об этом сообщает PolskieRadio.pl.

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Дуда подчеркнул, что правительство Моравецкого состоит преимущественно из экспертов, до этого выполнявших предметную работу:

"Большинство нового правительства я знаю. Знаю их как экспертов. Эти люди до сих пор на второй линии работали, выполняя порученные задания. Сейчас эти люди переняли политические функции в ведении польских дел. Я благодарю их, это очень важно", — сказал польский президент.

Шимон Шинковский вель Сеньк — действующий глава МИД Польши. Источник: Polskie Radio

По сообщению "Укринформа", свой пост сохранит министр обороны страны Мариуш Блащак. В то же время министершей развития и технологий была избрана Марлена Мальонг, а министром иностранных дел — Шимона Шинковского вел Сенька.

Президент Дуда принял присягу правительства Моравецкого.
Марлена Малонг — действующая глава Министерства развития и технологий Польши. Источник: Polskie Radio

Напомним, ранее Анджей Дуда назначил Матеуша Моравецкого премьер-министром Польши. Еще раньше польский президент поручил ему сформировать правительство.

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