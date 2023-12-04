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Польща хоче, аби ЄС припинив транспортний безвіз з Україною

4 грудня 2023 17:51
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Ілля Рябінін
редактор
Польща хоче, аби ЄС припинив транспортний безвіз з Україною
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Ілюстративне фото: Reuters/Carlos Osorio
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Ілля Рябінін
редактор

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд країни знову буде вимагати дозволи про обмеження транзиту українських перевізників через кордон. Він був скасований після початку торішнього вторгнення армії Росії до України.

Про це повідомляє телеканал SkyNews.

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Польща хоче припинити транспортний безвіз

"Ми будемо дуже рішуче і недвозначно вимагати відновлення дозволів на транспорт для українських водіїв", — каже голова польського уряду.

Блокада польського кордону — останні новини

Нагадаємо, що 6 листопада у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене" на кордоні з Польщею розпочався страйк польських перевізників. 

16 листопада на знак солідарності з польськими страйкарями кордон з Україною перекрили словацькі перевізники. 

Згодом перевізники з Польщі заблокували ще один пункт пропуску з Україною. Йдеться про КПП "Медика — Шегині".

Водночас наприкінці листопада українські перевізники у відповідь на страйк польських далекобійників влаштували страйк у двох містах Польщі, спричинивши велетенські затори. Страйки проходили у Перемишлі та прикордонному селищі Медика.

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