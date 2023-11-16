Словацькі перевізники заблокували кордон з Україною

Протести на кордоні. Фото: AFP

Перевізники у Словаччині заблокували кордон з Україною. Своїм страйком хочуть підтримати мітинги полькських колег.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

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Блокування кордону перевізниками зі Словакії

Спілка автоперевізників Словаччини (UNAS) заблокувала пункт пропуску на кордоні "Вишнє Нємецьке – Ужгород" зі словацького боку. Далекобійники перекрили дорогу до переїзду легковими автомобілями. Страйк тривав від 13:00 і завершився за годину. Таким чином вони хочуть висловити підтримку своїм польським колегам.

"Ми закриємо його на годину як попередження. Наша мета — підтримати наших польських колег, а також усіх перевізників всередині ЄС. Ми будемо просити Єврокомісію негайно запровадити дозволи на перевезення для українського транспорту, тому що європейські компанії не можуть з ними конкурувати", — зазначив президент UNAS Станіслав Скала.

Крім того, в акції протесту також беруть участь представники польських перевізників, які перекрили кордон із Україною у Польщі і виступають проти лібералізації правил ЄС для українських фур.

Нагадаємо, один день блокади польськими перевізниками для українських транспортних компаній коштує понад 164 тис. євро. На пунктах пропуску наразі стоять 550 вантажівок.

Європейський союз стверджує, що польська влада зобов'язана забезпечити потік товарів з України "коридорами солідарності". Це передбачає вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах, які зараз заблоковані польськими перевізниками.