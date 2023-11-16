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Словацкие перевозчики заблокировали границу с Украиной

16 ноября 2023 19:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Словацкие перевозчики заблокировали границу с Украиной
Протесты на границе. Фото: AFP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Перевозчики в Словакии заблокировали границу с Украиной. Своей забастовкой они хотят поддержать митинги польских коллег.

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

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Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS) заблокировал пункт пропуска на границе "Вышнее Немецкое — Ужгород" со словацкой стороны. Дальнобойщики перекрыли дорогу к переезду легковыми автомобилями. Забастовка длилась с 13:00 и завершилась через час. Таким образом, они хотят выразить поддержку своим польским коллегам.

"Мы закроем его на час как предупреждение. Наша цель — поддержать наших польских коллег, а также всех перевозчиков внутри ЕС. Мы будем просить Еврокомиссию немедленно ввести разрешения на перевозку для украинского транспорта, потому что европейские компании не могут с ними конкурировать", — отметил президент UNAS Станислав Скала.

Кроме того, в акции протеста также принимают участие представители польских перевозчиков, перекрывших границу с Украиной в Польше и выступающих против либерализации правил ЕС для украинских фур.

Напомним, один день блокады польскими перевозчиками для украинских транспортных компаний стоит более 164 тысяч евро. На пунктах пропуска сейчас стоят 550 грузовиков.

Европейский союз утверждает, что польские власти обязаны обеспечить поток товаров из Украины "коридорами солидарности". Это предполагает свободное движение украинских грузовиков на пограничных переходах, заблокированных сейчас польскими перевозчиками.

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