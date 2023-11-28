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Помста за блокаду — українські перевізники розпочали страйк в двох містах Польщі

28 листопада 2023 23:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Помста за блокаду — українські перевізники розпочали страйк в двох містах Польщі
Страйк українських перевізників у Польщі. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські перевізники у відповідь на страйк польських далекобійників влаштували страйк у двох містах Польщі, спричинивши велетенські затори. Страйки проходили у Перемишлі та прикордонному селищі Медика.

Про це повідомляє RMF FM.

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Помста за блокаду

Видання повідомляє, що одна з акцій сталася на кільцевій розв'язці імені Леха Качинського на східній околиці Перемишля. Там проходить траса № 28, яка веде до прикордонного переходу в селищі Медика.

Помста за блокаду — українські перевізники розпочали страйк в двох містах Польщі
Страйк українських перевізників. Джерело: RMF FM

В перемишльській поліції заявили, що група з близько 30 осіб час від часу заходила на пішохідні переходи, блокуючи рух. За таким же сценарієм проходив і протест у Медиці.

Польські правоохоронці додали, що всі протести проходили як мирна акція. Ініціатори не приховували намірів, що це стало відповіддю на те, що польські водії блокують проїзд українських вантажівок.

Нагадаємо, що раніше міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик назвав вимоги до України та Європейського Союзу на тлі блокади кордону. Водночас президент Польщі Анджей Дуда призначив прем'єр-міністром країни Матеуша Моравецького та прийняв присягу у нового складу Ради міністрів.

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