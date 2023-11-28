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Месть за блокаду — украинские перевозчики начали забастовку в двух городах Польши

28 ноября 2023 23:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Месть за блокаду — украинские перевозчики начали забастовку в двух городах Польши
Забастовка украинских перевозчиков в Польше. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские перевозчики в ответ на забастовку польских дальнобойщиков устроили забастовку в двух городах Польши, вызвав гигантские пробки. Забастовки проходили в Перемышле и приграничном поселке Медыка.

Об этом сообщает RMF FM.

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Месть за блокаду

Издание сообщает, что одна из акций произошла на кольцевой развязке имени Леха Качинского на восточной окраине Перемышля. Там проходит трасса №28, ведущая к пограничному переходу в поселке Медыка.

Месть за блокаду — украинские перевозчики начали забастовку в двух городах Польши
Забастовка украинских перевозчиков. Источник: RMF FM

В перемышльской полиции заявили, что группа из около 30 человек время от времени заходила на пешеходные переходы, блокируя движение. По такому же сценарию проходил и протест в Медыке.

Польские стражи порядка добавили, что все протесты проходили как мирная акция. Инициаторы не скрывали намерений, что это стало ответом на то, что польские водители блокируют проезд украинских грузовиков.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик назвал требования к Украине и Европейскому Союзу на фоне блокады границы. В то же время, президент Польши Анджей Дуда назначил премьер-министром страны Матеуша Моравецкого и принял присягу у нового состава Совета министров.

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