После трагедии на железной дороге министр транспорта Греции подал в отставку
Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения поездов. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 36 человек.
Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба греческого министра.
-
"Зима пройдена, но работа продолжается": Зеленский провел энергетическое совещание
-
Настоящая весна: народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра
-
Путем "Сватов" и "Слуги народа": какие украинские фильмы доводят россиян до бешенства
-
В Крыму раздался мощный взрыв: обнародовано видео
-
В Борисполе сошел с рельсов поезд: что известно
-
Россияне нанесли ракетный удар по Кременчугу: первые подробности
-
Взрывы в Сумской области: ОВА объяснила, что случилось
-
Эмоции города: первый день весны в Киеве глазами фотографа Новини.LIVE
-
Путин анонсировал визит лидера Китая в москву
-
В семье победительницы шоу "Танцы со звездами" произошло горе
"Ответственность за ошибки"
"Дело в том, что мы приняли греческие железные дороги в состоянии, которое не соответствует 21 веку. За эти 3,5 года мы приложили все усилия, чтобы улучшить эту реальность. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить подобную аварию. И это очень тяжело для всех нас и для меня лично", — заявил министр.
Он добавил, что занимается политикой всего несколько лет, но считает необходимым элементом демократии, чтобы граждане доверяли политической системе.
"По этой причине я заявляю о своей отставке с должности министра инфраструктуры и транспорта. Это то, что я считаю своим долгом сделать как минимальный знак уважения к памяти людей, так несправедливо ушедших из жизни, и взяв на себя ответственность за непреходящие ошибки греческого государства и политической системы", — добавил Караманлис.
Какие причины катастрофы
Председатель профсоюза, представляющий работников Греческой организации железных дорог (OSE), говорит, что первоначальный вывод расследования аварии состоит в том, что он произошел из-за человеческой ошибки.
Thirty-six people died when a train carrying hundreds of passengers collided at high speed with oncoming freight train in central Greece.— The Times and The Sunday Times (@thetimes) Март 1, 2023
Официальные слуги многих прохожих на борту меч были university students returning home after celebrating Carnival over the weekend pic.twitter.com/H1XcA6DJM0
Также премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своем обращении к нации заявил, что причиной крушения могла стать "человеческая ошибка".
"Все показывает, что эта драма произошла, к сожалению, главным образом из-за трагической человеческой ошибки", — сказал он.
Напомним, в ночь на 1 марта в Греции произошла масштабная авария, в ходе которой столкнулись пассажирские и грузовые поезда.
Известно, что в результате катастрофы погибли по меньшей мере 36 человек.
Фото: Reuters