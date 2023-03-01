После трагедии на железной дороге министр транспорта Греции подал в отставку

В результате катастрофы на железной дороге погибли десятки человек

Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения поездов. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 36 человек.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба греческого министра.

"Ответственность за ошибки"

"Дело в том, что мы приняли греческие железные дороги в состоянии, которое не соответствует 21 веку. За эти 3,5 года мы приложили все усилия, чтобы улучшить эту реальность. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить подобную аварию. И это очень тяжело для всех нас и для меня лично", — заявил министр.

Он добавил, что занимается политикой всего несколько лет, но считает необходимым элементом демократии, чтобы граждане доверяли политической системе.

"По этой причине я заявляю о своей отставке с должности министра инфраструктуры и транспорта. Это то, что я считаю своим долгом сделать как минимальный знак уважения к памяти людей, так несправедливо ушедших из жизни, и взяв на себя ответственность за непреходящие ошибки греческого государства и политической системы", — добавил Караманлис.

Какие причины катастрофы

Председатель профсоюза, представляющий работников Греческой организации железных дорог (OSE), говорит, что первоначальный вывод расследования аварии состоит в том, что он произошел из-за человеческой ошибки.

Thirty-six people died when a train carrying hundreds of passengers collided at high speed with oncoming freight train in central Greece.



Официальные слуги многих прохожих на борту меч были university students returning home after celebrating Carnival over the weekend pic.twitter.com/H1XcA6DJM0 — The Times and The Sunday Times (@thetimes) Март 1, 2023

Также премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своем обращении к нации заявил, что причиной крушения могла стать "человеческая ошибка".

"Все показывает, что эта драма произошла, к сожалению, главным образом из-за трагической человеческой ошибки", — сказал он.

Напомним, в ночь на 1 марта в Греции произошла масштабная авария, в ходе которой столкнулись пассажирские и грузовые поезда.

Известно, что в результате катастрофы погибли по меньшей мере 36 человек.

Фото: Reuters