У Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги: відомо про 32 загиблих

У Греції зіткнулися потяги

Внаслідок зіткнення пасажирського поїзда із зустрічним вантажним складом на півночі Греції загинули 32 особи, а близько 85 отримали поранення. Катастрофа сталася в ніч проти вівторка неподалік міста Темпе, коли кілька автомобілів зійшли з рейок і спалахнули.

Про це пише ВВС.

У Греції зіткнулися потяги

У повідомленні вказується, що рятувальники шукали тих, що вижили серед уламків на місці події, яка знаходилася в ущелині поряд з шляхами, за 380 км на північ від Афін. Пасажири, які вижили, повідомили, що деякі з них були викинуті через вікна вагонів в результаті удару, а інші боролися, щоб звільнитися з-під викривлених уламків після зіткнення.

Регіональний губернатор Фессалії повідомив, що два потяги зіткнулися лоб у лоб на високій швидкості. Рятувальники оглянули місце події, шукаючи людей, що застрягли в диму та уламках, а також проводили пошуки в районі ресторану, де було знайдено кілька тіл.

Катастрофа сталася перед долиною Темпе, ущелиною, що розділяє регіони Фессалії та Македонії. На місце події прибули медики, поліція та пожежники, а також представники грецького уряду. Вони надавали допомогу постраждалим та працювали над ліквідацією наслідків аварії. Наразі проводиться розслідування, щоб встановити причини катастрофи та визначити винних.

Внаслідок зіткнення пасажирського поїзда та вантажного поїзда на півночі Греції загинули 29 людей, ще 85 отримали поранення, у тому числі понад 20 серйозних травм. Потяги зіткнулися на високій швидкості, після чого кілька вагонів зійшли з рейок і спалахнули.

Евакуація постраждалих проходила у важких умовах, рятувальники просвітлювали місце аварії прожекторами, щоб знайти тих, що вижили серед уламків. Причина зіткнення наразі невідома.

Пасажирів, які не постраждали або отримали легкі травми, доставили автобусом до Салоніки, їхні імена були записані поліцією для пошуку тих, хто загубився безвісти. Декілька залізничників були допитані поліцією у зв'язку з пригодою, але ніхто не був затриманий.

Нагадаємо, що у Бразилії сталася резонансна ДТП за участю автобуса, в якій їхала на матч місцева футбольна команда.

Більшість жертв були підлітками. Вони виступали за молодіжну команду клубу "Віла Марія Олена" із Ріо-де-Жанейро. Згідно з останнім звітом пожежної служби, серед загиблих троє підлітків віком від 14 до 17 років та один дорослий. Понад десять осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всі вони були доставлені до найближчого шпиталю.