В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда: известно о 32 погибших

В Греции столкнулись поезда

В результате столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым составом на севере Греции погибли 32 человек, а около 85 получили ранения. Катастрофа произошла в ночь на вторник недалеко от города Темпе, когда несколько автомобилей сошли с рельсов и загорелись.

Об этом пишет ВВС.

В Греции столкнулись поезда

В сообщении указывается, что спасатели искали выживших среди обломков на месте происшествия, которое находилось в ущелье рядом с путями, в 380 км к северу от Афин. Выжившие пассажиры сообщили, что некоторые из них были выброшены через окна вагонов в результате удара, а другие боролись, чтобы освободиться из-под искривленных обломков после столкновения.

Региональный губернатор Фессалии сообщил, что два поезда столкнулись лоб в лоб на высокой скорости. Спасатели осмотрели место происшествия, ища застрявших людей в дыму и обломках, а также проводили поиски в районе ресторана, где были найдены несколько тел.

Катастрофа произошла перед долиной Темпе, ущельем, разделяющим регионы Фессалии и Македонии. На место происшествия прибыли медики, полиция и пожарные, а также представители греческого правительства. Они оказывали помощь пострадавшим и работали над ликвидацией последствий аварии. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить причины катастрофы и определить виновных.

В результате столкновения пассажирского поезда и грузового поезда на севере Греции погибли 29 человек, еще 85 получили ранения, в том числе более 20 серьезных травм. Поезда столкнулись на высокой скорости, после чего несколько вагонов сошли с рельсов и загорелись.

Эвакуация пострадавших проходила в трудных условиях, спасатели осветляли место аварии прожекторами, чтобы найти выживших среди обломков. Причина столкновения пока неизвестна.

Пассажиры, которые не пострадали или получили легкие травмы, были доставлены автобусом в Салоники, их имена были записаны полицией для поиска пропавших без вести. Несколько железнодорожников были допрошены полицией в связи с происшествием, но никто не был задержан.

Напомним, что в Бразилии произошло резонансное ДТП с участием автобуса, в котором ехала на матч местная футбольная команда.

Большинство жертв были подростками. Они выступали за молодежную команду клуба "Вила Мария Елена" из Рио-де-Жанейро. Согласно последнему отчету пожарной службы, среди погибших трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет и один взрослый. Более десяти человек получили ранения разной степени тяжести. Все они были доставлены в ближайший госпиталь.