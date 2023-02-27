Корабельная авария у берегов Италии: количество погибших мигрантов возросло до 59

Корабль с мигрантами разбился у восточного побережья Калабрии

По меньшей мере 59 человек погибли в результате кораблекрушения, когда деревянная парусная лодка, перевозившая мигрантов в Европу, разбилась о скалы у южного побережья Италии. Среди погибших 12 детей.

Об этом сообщает Reuters.

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Судно отплыло из Турции и перевозило людей из Афганистана, Ирана и ряда других стран. Оно затонуло в бурном море перед рассветом в воскресенье близ Стеккато ди Кутро, морского курорта на восточном побережье Калабрии.

Этот инцидент возобновил дискуссию о миграции в Европе и Италии, где новые жесткие законы недавно избранного правого правительства о благотворительных организациях по спасению мигрантов вызвали критику со стороны ООН и других.

Представитель правительства провинции Мануэла Курра сообщила, что 81 человек пережил кораблекрушение. 20 из них госпитализированы, один человек – в реанимации.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедоси, прибывший на место происшествия, заявил, что 20-30 человек все еще числятся пропавшими без вести, на фоне сообщений выживших, что лодка перевозила от 150 до 200 мигрантов.

Судно отплыло из западного турецкого порта Измир около четырех дней назад и было замечено примерно в 74 км от побережья Италии вечером в субботу самолетом пограничного агентства Европейского Союза Frontex.

Патрульные катера были отправлены, чтобы перехватить его, но плохая погода заставила их вернуться в порт, сообщила полиция, добавив, что власти затем мобилизовали поисковые подразделения вдоль побережья.

Среди найденных на пляже есть младенец в возрасте всего несколько месяцев. Врач скорой помощи Лаура Де Паоли рассказала, что нашла еще одного мертвого ребенка, семи лет.

"Когда мы подошли к месту аварии, то увидели плавающие везде трупы и мы спасли двух мужчин, которые держали ребенка. К сожалению, ребенок был мертв", — сказала она агентству ANSA.

Обломки деревянной парусной лодки, были разбросаны на большом участке побережья.

Заявление премьера Италии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила глубокое сожаление в связи со смертью людей и обвинила торговцев людьми, которые наживаются, предлагая мигрантам "ложную перспективу безопасного путешествия".

"Правительство стремится предотвратить отъезд, а вместе с ним и развертывание этих трагедий, и будет продолжать это делать, прежде всего, призывая к максимальному сотрудничеству со стран отправления и происхождения", — сказала она.

Администрация Мелони заявила, что благотворительные организации по спасению мигрантов поощряют мигрантов совершать опасное морское путешествие в Италию и иногда сотрудничают с торговцами людьми.

Италия является одним из основных пунктов высадки для мигрантов, пытающихся попасть в Европу по морю, и многие из них стремятся попасть в более богатые страны Северной Европы. Но для этого они должны пройти самый опасный в мире путь миграции.

Проект Организации Объединенных Наций по пропавшим без вести мигрантам зарегистрировал более 20 тыс. смертей и пропавших без вести в центральном Средиземноморье с 2014 года. По его оценкам, в этом году более 220 умерли или пропали без вести.

Напомним, в воскресенье, 26 февраля, произошла кораблекрушение мигрантов у восточного побережья региона Калабрия в Италии.

фото: Reuters