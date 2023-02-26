Біля берегів Італії сталася аварія корабля з мігрантами: понад 30 загиблих
Щонайменше 33 людини загинули внаслідок аварії корабля мігрантів біля східного узбережжя регіону Калабрія в Італії. Серед загиблих є діти.
Про це повідомляє Reuters.
-
Зеленський у День кримського спротиву окупації: "Повернувши Крим, ми відновимо мир"
-
Парня на колесах: в Одесі з’явилася перша в Україні лазня незламності
-
Ярослав Амосов у бою з американцем відстояв титул чемпіона Bellator
-
Україна розраховує вступити до Євросоюзу за два роки, — Шмигаль
-
Росія залучила до боротьби з санкціями ілюзіоніста: реакція соцмереж
-
Зброя для успішного контрнаступу: чого не вистачає Україні, — воєнний експерт
-
Останні заяви путіна несуть загрозу для людства, — Роблес
-
Окупанти вчергове атакували прикордоння Сумщини: що відомо
-
"Миколаївводоканал" скоро отримає хлор для очищення води
-
Ненажерлива росіянка загинула на конкурсі з поїдання млинців
Подробиці
Щонайменше 27 тіл було знайдено викинутими на берег Стеккато-ді-Кутро, приморського курорту в провінції Кротоне.
За попередніми даними, кількість загиблих 33 особи, однак місцеві чиновники припускають, що кількість жертв збільшиться.
"Повідомляється про кількох загиблих серед мігрантів і про 40 тих, хто вижив", — повідомило національне управління пожежної охорони.
Інформаційне агентство Adnkronos повідомило, що на борту судна перебувало понад 100 людей, а інше італійське інформаційне агентство AGI повідомило, що серед загиблих є немовля та кілька дітей.
Причини катастрофи
Судно, яке перевозило мігрантів з Ірану, Пакистану та Афганістану, розбилося об скелі під час бурхливої погоди.
Італія є одним із основних пунктів висадки мігрантів, які намагаються потрапити до Європи морем. Так званий центральний середземноморський шлях відомий як один із найнебезпечніших у світі.
За даними Міжнародної організації з міграції "Проект зниклих безвісти мігрантів", з 2014 року в центральній частині Середземномор’я загинули або зникли безвісти 20 333 людини.
Нагадаємо, 14 лютого біля узбережжя Лівії сталася корабельна аварія. Щонайменше 73 мігранти вважаються мертвими та зниклими безвісти.