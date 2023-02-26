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Біля берегів Італії сталася аварія корабля з мігрантами: понад 30 загиблих

26 лютого 2023 12:20
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Біля берегів Італії сталася аварія корабля з мігрантами: понад 30 загиблих
На судні перебувало приблизно 100 людей
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Щонайменше 33 людини загинули внаслідок аварії корабля мігрантів біля східного узбережжя регіону Калабрія в Італії. Серед загиблих є діти.  

Про це повідомляє Reuters

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Подробиці

Щонайменше 27 тіл було знайдено викинутими на берег Стеккато-ді-Кутро, приморського курорту в провінції Кротоне. 

За попередніми даними, кількість загиблих 33 особи, однак місцеві чиновники припускають, що кількість жертв збільшиться.

"Повідомляється про кількох загиблих серед мігрантів і про 40 тих, хто вижив", — повідомило національне управління пожежної охорони. 

Інформаційне агентство Adnkronos повідомило, що на борту судна перебувало понад 100 людей, а інше італійське інформаційне агентство AGI повідомило, що серед загиблих є немовля та кілька дітей.

Причини катастрофи

Судно, яке перевозило мігрантів з Ірану, Пакистану та Афганістану, розбилося об скелі під час бурхливої погоди. 

Італія є одним із основних пунктів висадки мігрантів, які намагаються потрапити до Європи морем. Так званий центральний середземноморський шлях відомий як один із найнебезпечніших у світі.

За даними Міжнародної організації з міграції "Проект зниклих безвісти мігрантів", з 2014 року в центральній частині Середземномор’я загинули або зникли безвісти 20 333 людини.

Нагадаємо, 14 лютого біля узбережжя Лівії сталася корабельна аварія. Щонайменше 73 мігранти вважаються мертвими та зниклими безвісти. 

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