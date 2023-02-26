У берегов Италии произошла авария корабля с мигрантами: более 30 погибших

На судне находились около 100 человек

По меньшей мере, 33 человека погибли в результате кораблекрушения мигрантов у восточного побережья региона Калабрия в Италии. Среди погибших есть дети.

Об этом сообщает Reuters.

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По меньшей мере, 27 тел были найдены выброшенными на берег Стеккато-ди-Кутро, приморского курорта в провинции Кротоне.

По предварительным данным, число погибших 33 человека, однако местные чиновники предполагают, что количество жертв увеличится.

"Сообщается о нескольких погибших среди мигрантов и о 40 выживших", — сообщило национальное управление пожарной охраны.

Информационное агентство Adnkronos сообщило, что на борту судна находились более 100 человек, а другое итальянское информационное агентство AGI сообщило, что среди погибших есть младенец и несколько детей.

Причины катастрофы

Судно, перевозившее мигрантов из Ирана, Пакистана и Афганистана, разбилось о скалы во время бурной погоды.

Италия является одним из основных пунктов высадки мигрантов, пытающихся попасть в Европу морем. Так называемый центральный средиземноморский путь известен как один из самых опасных в мире.

По данным Международной организации по миграции "Проект пропавших без вести мигрантов", с 2014 года в центральной части Средиземноморья погибли или пропали без вести 20 333 человека.

Напомним, 14 февраля у побережья Ливии произошла кораблекрушение. По меньшей мере, 73 мигранта считаются мертвыми и пропавшими без вести.