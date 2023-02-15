Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Катастрофи arrow Біля узбережжя Лівії сталася корабельна аварія, загинули десятки мігрантів arrow

Біля узбережжя Лівії сталася корабельна аварія, загинули десятки мігрантів

15 лютого 2023 19:03
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Корабельна аварія біля Лівії: загинуло щонайменше 73 людини
У корабельній аварії загинуло щонайменше 73 людини
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У вівторок, 14 лютого, біля узбережжя Лівії сталася корабельна аварія.  Щонайменше 73 мігранти вважаються мертвими та зниклими безвісти. 

Про це повідомляє Міжнародна організація з міграції ООН (МОМ), передає BBC.

Читайте також:

Подробиці катастрофи

Лише семеро людей залишилися живими після того, як судно затонуло, проте вони перебувають у лікарні в дуже важкому стані. Наразі лівійському Червоному Півмісяцю та поліції вдалося знайти тіла 11 загиблих.

"Найсмертоносніший" маршрут

Човен прямував до Європи маршрутом, який МОМ назвала "найсмертоноснішим міграційним морським переходом світу".

Речниця МОМ Сафа Мсехлі наголосила, що варто докласти більших зусиль, щоб збільшити можливості пошуку та порятунку, встановити чіткі та безпечні механізми висадки так само як і безпечні та регулярні шляхи міграції, зменшивши кількість небезпечних подорожей. 

Цього року під час небезпечної подорожі Середземним морем загинули понад 130 людей. За даними МОМ, минулого року в рамках проєкту "Зниклі мігранти" було зафіксовано понад 1450 смертей.

Нагадаємо, у Нідерландах скасували обмеження, згідно з яким шукачі притулку з дозволом на проживання не мають права привозити членів своєї сім'ї до Нідерландів, поки вони не отримають житло в країні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

20:46 Відомі склади команд на "чемпіонський" матч АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сіті": Зінченко в основі

20:45 Стане прохолодніше: прогноз погоди в Україні на завтра

20:28 В Україні повістки у суд почали надсилати у Viber: що відомо

20:23 Ярослава Магучіх виграла шостий поспіль старт у сезоні

20:18 Військові ВМС США 300 разів стріляли у Венеру: що сталося

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:06 Експерт спрогнозував ціни на продукти харчування в 2023 році

20:01 Резніков "абсолютно впевнений", що Україна отримає від союзників винищувачі

19:59 Тепла вода розтоплює льодовик "судного дня", — вчені

19:47 Максим Шацьких розповів про чемпіонські амбіції "Динамо" та "Дніпра-1"

Новина з фото

19:42 Ріанна з маленьким сином та A$AP Rocky знялась для Vogue: такими ви їх ще не бачили

Новина з відео

19:20 Одеські комунальники здали 55 літрів крові: як стати донором

Новина з відео

19:10 Помер зірка серіалів "Поліція Нью-Йорка" та "Відчайдушні домогосподарки": йому було лише 27

Новина з відео

18:33 Окупанти обговорюють гостре бажання звільнення з лав ЗС рф: перехоплення ГУР

Новина з відео

17:16 "Але трохи я в за**бі": Дантес написав пісню про труднощі виховування дітей

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 16 лютого: Близнюкам — уникати незапланованих витрат, Левам — продуктивний день

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:40 До Києва прибув з візитом прем'єр-міністр Швеції

Новина з відео

15:21 У ЗСУ пояснили, що за повітряні кулі запускає росія над Київщиною і з якою метою

Новина з відео

13:36 Обстріл багатоповерхівки у Покровську: відомо про 12 поранених

Новина з відео

13:35 Камалія в Пакистані презентувала свою першу пісню рідною мовою чоловіка та кліп на неї

Новина з відео

12:37 "Потужне загострення": Гайдай назвав найгарячіші точки фронту на Луганщині

Ексклюзив

19:00 Першого спалили: на що здатен російський "Термінатор"

18:39 Як сирійський уряд перешкоджає рятувальним операціям і шукає вигоду у трагедії

Ексклюзив

17:30 Що буде з цінами на продукти харчування в 2023 році

Ексклюзив

16:16 В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу

Ексклюзив

09:00 Відправили на смерть: навіщо росіянам Вугледар

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Розслідування щодо збиття рейсу МН17: росію та путіна необхідно притягнути до відповідальності

19:00 Бідність стукає у двері, а діти вмирають за амбіції влади: на що жаліються в росії

Новина з фото

18:31 "Прильоти" є, хати наші горять", — як живе місто Куп'янськ під щоденними обстрілами

Ексклюзив

18:00 "Ворог тисне з усіх боків": що відбувається у найгарячішій точці війни на Донбасі

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

Актуальне по темі

None 15 Лютий 20:45

Відомі склади команд на "чемпіонський" матч АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сіті": Зінченко в основі

None 15 Лютий 20:45

Стане прохолодніше: прогноз погоди в Україні на завтра

None 15 Лютий 20:28

В Україні повістки у суд почали надсилати у Viber: що відомо

None 15 Лютий 20:23

Ярослава Магучіх виграла шостий поспіль старт у сезоні

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB