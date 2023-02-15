Корабельна аварія біля Лівії: загинуло щонайменше 73 людини

Біля узбережжя Лівії сталася корабельна аварія, загинули десятки мігрантів
У вівторок, 14 лютого, біля узбережжя Лівії сталася корабельна аварія. Щонайменше 73 мігранти вважаються мертвими та зниклими безвісти.
Про це повідомляє Міжнародна організація з міграції ООН (МОМ), передає BBC.
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Подробиці катастрофи
Лише семеро людей залишилися живими після того, як судно затонуло, проте вони перебувають у лікарні в дуже важкому стані. Наразі лівійському Червоному Півмісяцю та поліції вдалося знайти тіла 11 загиблих.
"Найсмертоносніший" маршрут
Човен прямував до Європи маршрутом, який МОМ назвала "найсмертоноснішим міграційним морським переходом світу".
Речниця МОМ Сафа Мсехлі наголосила, що варто докласти більших зусиль, щоб збільшити можливості пошуку та порятунку, встановити чіткі та безпечні механізми висадки так само як і безпечні та регулярні шляхи міграції, зменшивши кількість небезпечних подорожей.
Цього року під час небезпечної подорожі Середземним морем загинули понад 130 людей. За даними МОМ, минулого року в рамках проєкту "Зниклі мігранти" було зафіксовано понад 1450 смертей.
Нагадаємо, у Нідерландах скасували обмеження, згідно з яким шукачі притулку з дозволом на проживання не мають права привозити членів своєї сім'ї до Нідерландів, поки вони не отримають житло в країні.