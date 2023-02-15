Кораблекрушение возле Ливии: погибли по меньшей мере 73 человека

В кораблекрушении погибли по меньшей мере 73 человека

Во вторник, 14 февраля, у побережья Ливии произошло кораблекрушение. По меньшей мере, 73 мигранта считаются мертвыми и пропавшими без вести.

Об этом сообщает Международная организация по миграции ООН (МОМ), передает BBC.

Подробности катастрофы

Только семь человек остались живы после того, как судно затонуло, однако они находятся в больнице в очень тяжелом состоянии. В настоящее время ливийскому Красному Полумесяцу и полиции удалось обнаружить тела 11 погибших.

"Самый смертоносный" маршрут

Лодка направлялась в Европу по маршруту, который МОМ назвала "самым смертоносным миграционным морским переходом мира".

Представительница МОМ Сафа Мсехли подчеркнула, что следует приложить большие усилия, чтобы увеличить возможности поиска и спасения, установить четкие и безопасные механизмы высадки так же как и безопасные и регулярные пути миграции, уменьшив количество опасных путешествий.

В этом году во время опасного путешествия по Средиземному морю погибли более 130 человек. По данным МОМ, в прошлом году в рамках проекта "Исчезнувшие мигранты" было зафиксировано более 1450 смертей.

Напомним, в Нидерландах отменили ограничения, согласно которым искатели убежища с видом на жительство не имеют права привозить членов своей семьи в Нидерланды, пока они не получат жилье в стране.