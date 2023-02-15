Кораблекрушение возле Ливии: погибли по меньшей мере 73 человека

У побережья Ливии произошло кораблекрушение, погибли десятки мигрантов
Во вторник, 14 февраля, у побережья Ливии произошло кораблекрушение. По меньшей мере, 73 мигранта считаются мертвыми и пропавшими без вести.
Об этом сообщает Международная организация по миграции ООН (МОМ), передает BBC.
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Подробности катастрофы
Только семь человек остались живы после того, как судно затонуло, однако они находятся в больнице в очень тяжелом состоянии. В настоящее время ливийскому Красному Полумесяцу и полиции удалось обнаружить тела 11 погибших.
"Самый смертоносный" маршрут
Лодка направлялась в Европу по маршруту, который МОМ назвала "самым смертоносным миграционным морским переходом мира".
Представительница МОМ Сафа Мсехли подчеркнула, что следует приложить большие усилия, чтобы увеличить возможности поиска и спасения, установить четкие и безопасные механизмы высадки так же как и безопасные и регулярные пути миграции, уменьшив количество опасных путешествий.
В этом году во время опасного путешествия по Средиземному морю погибли более 130 человек. По данным МОМ, в прошлом году в рамках проекта "Исчезнувшие мигранты" было зафиксировано более 1450 смертей.
Напомним, в Нидерландах отменили ограничения, согласно которым искатели убежища с видом на жительство не имеют права привозить членов своей семьи в Нидерланды, пока они не получат жилье в стране.