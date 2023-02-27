Корабельна аварія біля берегів Італії: кількість загиблих мігрантів зросла до 59

Корабель з мігрантами розбився біля східного узбережжя Калабрії

Щонайменше 59 людей загинули внаслідок корабельної аварії, коли дерев'яний вітрильний човен, який перевозив мігрантів до Європи, розбився об скелі біля південного узбережжя Італії. Серед загиблих 12 дітей.

Про це повідомляє Reuters.

Подробиці

Судно відпливло з Туреччини і перевозило людей з Афганістану, Ірану та кількох інших країн. Воно затонуло в бурхливому морі перед світанком у неділю поблизу Стеккато ді Кутро, морського курорту на східному узбережжі Калабрії.

Цей інцидент відновив дискусію щодо міграції в Європі та Італії, де нові жорсткі закони нещодавно обраного правого уряду щодо благодійних організацій з порятунку мігрантів викликали критику з боку ООН та інших.

Представник уряду провінції Мануела Курра повідомила, що 81 людина пережила аварію корабля. 20 із них госпіталізовані, одна людина – у реанімації.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедосі, який прибув на місце події, заявив, що 20-30 людей все ще вважаються зниклими безвісти, на тлі повідомлень тих, хто вижив, що човен перевозив від 150 до 200 мігрантів.

Судно відпливло із західного турецького порту Ізмір близько чотирьох днів тому і було помічено приблизно в 74 км (46 милях) від узбережжя Італії ввечері в суботу літаком прикордонного агентства Європейського Союзу Frontex.

Патрульні катери були відправлені, щоб перехопити його, але погана погода змусила їх повернутися в порт, повідомила поліція, додавши, що влада потім мобілізувала пошукові підрозділи вздовж узбережжя.

Серед знайдених на пляжі немовля віком лише кілька місяців. Лікар швидкої допомоги Лаура Де Паолі розповіла, що знайшла ще одну мертву дитину, семи років.

"Коли ми підійшли до місця аварії, то побачили трупи, що плавали скрізь, і ми врятували двох чоловіків, які тримали дитину. На жаль, дитина була мертва", — сказала вона агентству ANSA.

Уламки дерев'яного вітрильного човна, були розкидані на великій ділянці узбережжя.

Заява прем'єрки Італії

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловила глибокий жаль у зв’язку зі смертю та звинуватила торговців людьми, які наживаються, пропонуючи мігрантам "помилкову перспективу безпечної подорожі".

"Уряд прагне запобігти від'їзду, а разом з ним і розгортанню цих трагедій, і продовжуватиме це робити, перш за все, закликаючи до максимальної співпраці з країн відправлення та походження", — сказала вона.

Адміністрація Мелоні заявила, що благодійні організації з порятунку мігрантів заохочують мігрантів здійснювати небезпечну морську подорож до Італії та іноді співпрацюють з торговцями людьми.

Італія є одним із основних пунктів висадки для мігрантів, які намагаються потрапити в Європу морем, і багато з них прагнуть потрапити до багатших країн Північної Європи. Але для цього вони повинні пройти найнебезпечніший у світі шлях міграції.

Проєкт Організації Об’єднаних Націй зі зниклих безвісти мігрантів зареєстрував понад 20 тис. смертей і зниклих безвісти в центральному Середземномор’ї з 2014 року. За його оцінками, цього року понад 220 померли або зникли безвісти.

Нагадаємо, у неділю, 26 лютого, сталася аварія корабля мігрантів біля східного узбережжя регіону Калабрія в Італії.

фото: Reuters