Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Корабельна аварія біля берегів Італії: кількість загиблих мігрантів зросла до 59 arrow

Корабельна аварія біля берегів Італії: кількість загиблих мігрантів зросла до 59

27 лютого 2023 12:36
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Корабельна аварія біля берегів Італії: кількість загиблих мігрантів зросла до 59
Корабель з мігрантами розбився біля східного узбережжя Калабрії
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Щонайменше 59 людей загинули внаслідок корабельної аварії, коли дерев'яний вітрильний човен, який перевозив мігрантів до Європи, розбився об скелі біля південного узбережжя Італії. Серед загиблих 12 дітей. 

Про це повідомляє Reuters

Читайте також:

Подробиці

Судно відпливло з Туреччини і перевозило людей з Афганістану, Ірану та кількох інших країн. Воно затонуло в бурхливому морі перед світанком у неділю поблизу Стеккато ді Кутро, морського курорту на східному узбережжі Калабрії.

Цей інцидент відновив дискусію щодо міграції в Європі та Італії, де нові жорсткі закони нещодавно обраного правого уряду щодо благодійних організацій з порятунку мігрантів викликали критику з боку ООН та інших.

Представник уряду провінції Мануела Курра повідомила, що 81 людина пережила аварію корабля. 20 із них госпіталізовані, одна людина – у реанімації.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедосі, який прибув на місце події, заявив, що 20-30 людей все ще вважаються зниклими безвісти, на тлі повідомлень тих, хто вижив, що човен перевозив від 150 до 200 мігрантів.

Судно відпливло із західного турецького порту Ізмір близько чотирьох днів тому і було помічено приблизно в 74 км (46 милях) від узбережжя Італії ввечері в суботу літаком прикордонного агентства Європейського Союзу Frontex. 

Патрульні катери були відправлені, щоб перехопити його, але погана погода змусила їх повернутися в порт, повідомила поліція, додавши, що влада потім мобілізувала пошукові підрозділи вздовж узбережжя.

Серед знайдених на пляжі немовля віком лише кілька місяців. Лікар швидкої допомоги Лаура Де Паолі розповіла, що знайшла ще одну мертву дитину, семи років.

"Коли ми підійшли до місця аварії, то побачили трупи, що плавали скрізь, і ми врятували двох чоловіків, які тримали дитину. На жаль, дитина була мертва", — сказала вона агентству ANSA.

Уламки дерев'яного вітрильного човна, були розкидані на великій ділянці узбережжя.

Заява прем'єрки Італії

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловила глибокий жаль у зв’язку зі смертю та звинуватила торговців людьми, які наживаються, пропонуючи мігрантам "помилкову перспективу безпечної подорожі".

"Уряд прагне запобігти від'їзду, а разом з ним і розгортанню цих трагедій, і продовжуватиме це робити, перш за все, закликаючи до максимальної співпраці з країн відправлення та походження", — сказала вона.

Адміністрація Мелоні заявила, що благодійні організації з порятунку мігрантів заохочують мігрантів здійснювати небезпечну морську подорож до Італії та іноді співпрацюють з торговцями людьми.

Італія є одним із основних пунктів висадки для мігрантів, які намагаються потрапити в Європу морем, і багато з них прагнуть потрапити до багатших країн Північної Європи. Але для цього вони повинні пройти найнебезпечніший у світі шлях міграції.

Проєкт Організації Об’єднаних Націй зі зниклих безвісти мігрантів зареєстрував понад 20 тис. смертей і зниклих безвісти в центральному Середземномор’ї з 2014 року. За його оцінками, цього року понад 220 померли або зникли безвісти.

Нагадаємо, у неділю, 26 лютого, сталася аварія корабля мігрантів біля східного узбережжя регіону Калабрія в Італії. 

фото: Reuters

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

12:43 Переможниця "Євробачення-2018" зачитала українською реп разом з alyona alyona

12:38 Біткоїн втрачає у вартості: яка зараз ситуація на цифровому ринку

12:36 ​​​​​​​У Туреччині знову стався землетрус: деталі

12:32 На Львівщині затримали інспекторку митного поста "Яворів"

12:27 Китай прокоментував можливу зустріч Зеленського та Сі Цзіньпіна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:23 НБУ змінив обсяги продажу валюти для підтримки курсу гривні: що відомо

12:22 Марченко привітав Одещину з днем народження: цікаві факти про регіон

12:21 Відомий тренер порівняв Андрія Шевченка та Михайла Мудрика: кому віддав перевагу

12:18 Масове вручення повісток: чи можуть мобілізувати з хворобами серця

12:17 ​​​​​​​Київська влада нагадала про штрафи за торгівлю первоцвітами

Новина з відео

12:43 Переможниця "Євробачення-2018" зачитала українською реп разом з alyona alyona

Новина з відео

11:41 Корегували ракетні удари рф: СБУ знешкодила в Одесі агентурну мережу фсб

Новина з відео

11:07 Докфільм Комарова про війну в Україні має рекордні показники в YouTube: які саме

Новина з відео

10:32 ФСБ стверджує, що спіймала у Севастополі "українських шпигунів": деталі

Новина з відео

09:58 ​​​​​​​Великого наступу на Луганщині не буде: Гайдай пояснив тактику окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:13 В Бразилії російський дипломат напав на співвітчизницю, яка протестувала проти війни

Ексклюзив

19:45 Оповита туманом: Одеса очима фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:30 Зеленський підписав три укази про нові санкції проти росії

Новина з відео

18:26 ДТП у росії: на федеральній трасі М-11 у Новгородській області зіткнулися 32 автомобілі

Новина з відео

18:19 США попередили Китай про "реальні наслідки" у разі надання росії військової допомоги

08:00 Як корупція підживлює війну

Ексклюзив

06:00 Як економіка росії переживає санкції, та що буде далі

Ексклюзив

18:00 "Долучатимуться до всіх військових конфліктів": астрологиня спрогнозувала зміну влади у росії та США

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Ексклюзив

10:00 На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:25 Російське вторгнення в Україну: рік битви. Ворог активізував інформаційні вкиди

Ексклюзив

20:00 "Китаю доведеться долати наслідки катастрофи": астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

Рік великої війни

18:00 "Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Актуальне по темі

None 27 Лютий 12:42

Переможниця "Євробачення-2018" зачитала українською реп разом з alyona alyona

None 27 Лютий 12:44

Біткоїн втрачає у вартості: яка зараз ситуація на цифровому ринку

None 27 Лютий 12:36

​​​​​​​У Туреччині знову стався землетрус: деталі

None 27 Лютий 12:42

На Львівщині затримали інспекторку митного поста "Яворів"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB