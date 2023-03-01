Смертельна аварія на залізниці у Греції — загинули вже 36 людей

Смертельна аварія на грецькій залізниці: у поліції розповіли нові деталі катастрофи
Внаслідок смертельної аварії у ніч проти 1 березня на півночі Греції загинули 36 людей. Окрім того, багато пасажирів отримали травми.
Про це інформує BBC.
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Деталі
У поліції заявили, що затримали 59-річного начальника станції, неподалік якої сталась залізнична катастрофа. Звинувачення будуть оголошені найближчим часом. Окрім того, ще дві людини були затримані для допиту.
За інформацією ЗМІ, поки не вдалось встановити, з якою швидкістю рухались потяги перед смертельним зіткненням, проте тіла деяких жертв були знайдені за 30-40 метрів від місця аварії. Влада Греції заявила, що більшість з пасажирів були студентами, які поверталися зі святкування карнавалу.
Також президент грецької профспілки залізничників Янніс Нітсас розповів, що серед загиблих в аварії були вісім працівників залізниці, у тому числі двоє машиністів вантажного поїзда та двоє машиністів пасажирського поїзда.
Нагадаємо, цієї ночі у Греції сталася масштабна аварія, під час якої зіткнулися пасажирський та вантажний потяги.