Смертельная авария на железной дороге в Греции — погибли уже 36 человек

Смертельная авария на греческой железной дороге: в полиции рассказали новые детали катастрофы
В результате смертельной аварии в ночь на 1 марта на севере Греции погибли 36 человек. Кроме того, многие пассажиры получили травмы.
Об этом информирует BBC.
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В полиции заявили, что задержали 59-летнего начальника станции, возле которой произошла железнодорожная катастрофа. Обвинения будут объявлены в ближайшее время. Кроме того, еще два человека были задержаны для допроса.
По информации СМИ, пока не удалось установить, с какой скоростью двигались поезда перед смертельным столкновением, однако тела некоторых жертв были найдены в 30-40 метрах от места аварии. Власти Греции заявили, что большинство пассажиров были студентами, которые возвращались с празднования карнавала.
Также президент греческого профсоюза железнодорожников Яннис Нитсас рассказал, что среди погибших в аварии были восемь работников железной дороги, в том числе двое машинистов грузового поезда и двое машинистов пассажирского поезда.
Напомним, этой ночью в Греции произошла масштабная авария, во время которой столкнулись пассажирские и грузовые поезда.