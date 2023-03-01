Смертельная авария на железной дороге в Греции — погибли уже 36 человек

Последствия столкновения пассажирского и грузового поездов

В результате смертельной аварии в ночь на 1 марта на севере Греции погибли 36 человек. Кроме того, многие пассажиры получили травмы.

Об этом информирует BBC.

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В полиции заявили, что задержали 59-летнего начальника станции, возле которой произошла железнодорожная катастрофа. Обвинения будут объявлены в ближайшее время. Кроме того, еще два человека были задержаны для допроса.

По информации СМИ, пока не удалось установить, с какой скоростью двигались поезда перед смертельным столкновением, однако тела некоторых жертв были найдены в 30-40 метрах от места аварии. Власти Греции заявили, что большинство пассажиров были студентами, которые возвращались с празднования карнавала.

Также президент греческого профсоюза железнодорожников Яннис Нитсас рассказал, что среди погибших в аварии были восемь работников железной дороги, в том числе двое машинистов грузового поезда и двое машинистов пассажирского поезда.

Напомним, этой ночью в Греции произошла масштабная авария, во время которой столкнулись пассажирские и грузовые поезда.