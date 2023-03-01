Катастрофа поїзда в Греції: МЗС України зробило заяву щодо наявності українців серед постраждалих

Чи є серед загиблих чи постраждалих у грецькій катастрофі українці, поки невідомо

Міністерство закордонних справ України уже почало працювати із грецькими колегами, аби з’ясувати, чи є серед загиблих у залізничній катастрофі під Ларіссою українці. Постраждалих просять звертатися на "гарячу лінію" посольства в Афінах.

Про це повідомив на Facebook-сторінці речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Катастрофа в Греції і українці

На півночі Греції сталася масштабна залізнична катастрофа, зіткнулися два поїзди.

Чи були серед пасажирів громадяни України, поки невідомо, але вітчизняне Міністерство закордонних справ уже зайнялося з’ясуванням цієї інформації.

Куди звертатися

"Українські дипломати вже взаємодіють із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення потягів в Греції", — наголосив речник МСЗ України Олег Ніколенко.

Він також наголосив, що тим, хто постраждав у цій аварії, для отримання допомоги слід звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Афінах за телефоном +30 6932 765 606.

Нагадаємо, що внаслідок зіткнення пасажирського поїзда із зустрічним вантажним складом на півночі Греції загинули 32 особи, а близько 85 отримали поранення. Катастрофа сталася в ніч проти вівторка неподалік міста Ларісса, коли кілька вагонів зійшли з рейок і спалахнули.

Фото: Twitter Patrick Emek