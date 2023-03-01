Після трагедії на залізниці міністр транспорту Греції подав у відставку
Міністр інфраструктури та транспорту Греції Костас Караманліс подав у відставку після зіткнення поїздів. Внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 36 людей.
Відповідну заяву оприлюднила пресслужба грецького міністра.
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"Відповідальність за помилки"
"Річ у тім, що ми прийняли грецькі залізниці в стані, який не відповідає 21 століттю. За ці 3,5 роки ми доклали всіх зусиль, щоб поліпшити цю реальність. На жаль, цих зусиль виявилося недостатньо, щоб запобігти подібній аварії. І це дуже важко для всіх нас і для мене особисто", — заявив міністр.
Він додав, що займається політикою лише кілька років, але вважає необхідним елементом демократії, щоб громадяни довіряли політичній системі.
"З цієї причини я заявляю про свою відставку з посади міністра інфраструктури і транспорту. Це те, що я вважаю своїм обов'язком зробити як мінімальний знак поваги до пам'яті людей, які так несправедливо пішли з життя, і взявши на себе відповідальність за неминущі помилки грецької держави і політичної системи", — додав Караманліс.
Які причини катастрофи
Голова профспілки, яка представляє працівників Грецької організації залізниць (OSE), каже, що початковий висновок розслідування аварії полягає в тому, що вона сталася через людську помилку.
Thirty-six people died when a train carrying hundreds of passengers collided at high speed with an oncoming freight train in central Greece.— The Times and The Sunday Times (@thetimes) March 1, 2023
Officials said many of the passengers on board had been university students returning home after celebrating Carnival over the weekend pic.twitter.com/H1XcA6DJM0
Також прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у своєму зверненні до нації заявив, що причиною катастрофи могла стати "людська помилка".
"Усе показує, що ця драма сталася, на жаль, головним чином через трагічну людську помилку", — сказав він.
Нагадаємо, у ніч проти 1 березня у Греції сталася масштабна аварія, під час якої зіткнулися пасажирський та вантажний потяги.
Наразі відомо, що внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 36 людей.
Фото: Reuters