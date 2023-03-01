Після трагедії на залізниці міністр транспорту Греції подав у відставку

Внаслідок катастрофи на залізниці загинули десятки людей

Міністр інфраструктури та транспорту Греції Костас Караманліс подав у відставку після зіткнення поїздів. Внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 36 людей.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба грецького міністра.

"Відповідальність за помилки"

"Річ у тім, що ми прийняли грецькі залізниці в стані, який не відповідає 21 століттю. За ці 3,5 роки ми доклали всіх зусиль, щоб поліпшити цю реальність. На жаль, цих зусиль виявилося недостатньо, щоб запобігти подібній аварії. І це дуже важко для всіх нас і для мене особисто", — заявив міністр.

Він додав, що займається політикою лише кілька років, але вважає необхідним елементом демократії, щоб громадяни довіряли політичній системі.

"З цієї причини я заявляю про свою відставку з посади міністра інфраструктури і транспорту. Це те, що я вважаю своїм обов'язком зробити як мінімальний знак поваги до пам'яті людей, які так несправедливо пішли з життя, і взявши на себе відповідальність за неминущі помилки грецької держави і політичної системи", — додав Караманліс.

Які причини катастрофи

Голова профспілки, яка представляє працівників Грецької організації залізниць (OSE), каже, що початковий висновок розслідування аварії полягає в тому, що вона сталася через людську помилку.

Thirty-six people died when a train carrying hundreds of passengers collided at high speed with an oncoming freight train in central Greece.



Officials said many of the passengers on board had been university students returning home after celebrating Carnival over the weekend pic.twitter.com/H1XcA6DJM0 — The Times and The Sunday Times (@thetimes) March 1, 2023

Також прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у своєму зверненні до нації заявив, що причиною катастрофи могла стати "людська помилка".

"Усе показує, що ця драма сталася, на жаль, головним чином через трагічну людську помилку", — сказав він.

Нагадаємо, у ніч проти 1 березня у Греції сталася масштабна аварія, під час якої зіткнулися пасажирський та вантажний потяги.

Наразі відомо, що внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 36 людей.

Фото: Reuters