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Після трагедії на залізниці міністр транспорту Греції подав у відставку

1 березня 2023 21:19
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Після трагедії на залізниці міністр транспорту Греції подав у відставку
Внаслідок катастрофи на залізниці загинули десятки людей
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністр інфраструктури та транспорту Греції Костас Караманліс подав у відставку після зіткнення поїздів. Внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 36 людей.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба грецького міністра. 

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"Відповідальність за помилки"

"Річ у тім, що ми прийняли грецькі залізниці в стані, який не відповідає 21 століттю. За ці 3,5 роки ми доклали всіх зусиль, щоб поліпшити цю реальність. На жаль, цих зусиль виявилося недостатньо, щоб запобігти подібній аварії. І це дуже важко для всіх нас і для мене особисто", — заявив міністр.

Він додав, що займається політикою лише кілька років, але вважає необхідним елементом демократії, щоб громадяни довіряли політичній системі.

"З цієї причини я заявляю про свою відставку з посади міністра інфраструктури і транспорту. Це те, що я вважаю своїм обов'язком зробити як мінімальний знак поваги до пам'яті людей, які так несправедливо пішли з життя, і взявши на себе відповідальність за неминущі помилки грецької держави і політичної системи", — додав Караманліс.

Які причини катастрофи

Голова профспілки, яка представляє працівників Грецької організації залізниць (OSE), каже, що початковий висновок розслідування аварії полягає в тому, що вона сталася через людську помилку.

Також прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у своєму зверненні до нації заявив, що причиною катастрофи могла стати "людська помилка". 

"Усе показує, що ця драма сталася, на жаль, головним чином через трагічну людську помилку", — сказав він. 

Нагадаємо, у ніч проти 1 березня у Греції сталася масштабна аварія, під час якої зіткнулися пасажирський та вантажний потяги. 

Наразі відомо, що внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 36 людей

Фото: Reuters

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