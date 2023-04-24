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В оккупированой Луганской области горела нефтебаза: что известно

24 апреля 2023 12:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В оккупированой Луганской области горела нефтебаза: что известно
Пожар на нефтебазе в Ровеньках. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области произошел "хлопок". В ночь на 24 апреля там раздался взрыв и загорелась нефтебаза.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Россияне заявили, что нефтебазу якобы атаковал украинский беспилотный летательный аппарат. СМИ пишут, что выгорело несколько резервуаров с дизельным топливом.

Предварительно никто из людей не пострадал.

Камере наблюдения в городе удалось зафиксировать момент взрыва.

Напомним, в городе Люберцы в Московской области России, 22 апреля, утром вспыхнул масштабный пожар. Загорелся цех по утилизации пластика и резины.

Также мы писали, что в подмосковном Красногорске 10 апреля загорелся склад со вторсырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.

Добавим, 25 марта в российском Подмосковье произошел очередной масштабный пожар. Горел цех крупнейшего в России свинцового завода "Фрегат" в городе Воскресенск в Подмосковье.

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