У Підмосков'ї виникла масштабна пожежа на свинцевому заводі
У російському Підмосков’ї сталася чергова масштабна пожежа. Горить цех найбільшого у росії свинцевого заводу "Фрегат" у місті Воскресенськ у Підмосков'ї.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Що відомо
За інформацією екстрених служб, пожежа спалахнула в цеху для виробництва акумуляторів. Даних про масштаб загоряння та потерпілих поки не надходило.
Варто зазначити, що місцеві жителі у соцмережах скаржаться на те, що небо неподалік місця загоряння забарвилося в жовтий колір, а через хімічний запах важко дихати.
Найбільший у росії завод "Фрегат" спеціалізується на виробництві вторинного свинцю. Влітку 2022 року завод припинив свою діяльність.
Нагадаємо, у п'ятницю, 24 березня, в Арамілі спалахнула будівля науково-виробничого комплексу.
23 березня у росії виникла пожежа на великому підприємстві. Цього разу у Ярославлі горів моторний завод, який виробляє двигуни для ворожої армії.
Також 18 березня в росії знову сталася пожежа на промисловому підприємстві у московській області. На території міста Долгопрудний загорілася цистерна з маслом на хімічному заводі.
Окрім того, декількома днями раніше у Ростові сталася масштабна пожежа в будівлі управління прикордонної служби ФСБ. Відомо, про трьох загиблих внаслідок пожежі.