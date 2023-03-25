В Подмосковье возник масштабный пожар на свинцовом заводе
В российском Подмосковье произошел очередной масштабный пожар. Горит цех крупнейшего в россии свинцового завода "Фрегат" в городе Воскресенск в Подмосковье.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Что известно
По информации экстренных служб, пожар загорелся в цехе для производства аккумуляторов. Данных о масштабе возгорания и пострадавших пока не поступало.
Стоит отметить, что местные жители в соцсетях жалуются на то, что небо неподалеку от места возгорания окрасилось в желтый цвет, а из-за химического запаха трудно дышать.
Крупнейший в россии завод "Фрегат" специализируется на производстве вторичного свинца. Летом 2022 года завод прекратил свою деятельность.
Напомним, в пятницу, 24 марта, в Арамиле загорелось здание научно-производственного комплекса.
23 марта в россии возник пожар на крупном предприятии. На этот раз в Ярославле горел моторный завод, производящий двигатели для вражеской армии.
Также 18 марта в россии снова произошел пожар на промышленном предприятии в московской области. На территории города Долгопрудного загорелась цистерна с маслом на химическом заводе.
Кроме того, несколькими днями ранее в Ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ. Известно, о трех погибших в результате пожара.