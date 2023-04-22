У російському Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа на заводі: що відомо

Пожежа у Підмосков'ї 22 квітня 2023 року. Фото: МНС РФ

У місті Люберці в Московській області Росії сьогодні, 22 квітня, вранці спалахнула масштабна пожежа. Загорівся цех з утилізації пластику та гуми.

Про це повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії.

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"У Люберцях вогнеборці локалізували пожежу у металевому цеху з утилізації відходів. Загрози сусіднім будівлям немає", — йдеться в повідомленні.

Як видно з оприлюднених у мережі кадрів, стовп диму видно майже з усього міста. Площа пожежі охопила 1500 квадратних кілометрів.

До гасіння залучили 11 машин та 38 пожежників.

Нагадаємо, у підмосковному Красногорську 10 квітня загорівся склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становила 1,4 тисячі квадратних метрів.

Також масштабна пожежа сталася у ніч проти 18 квітня у російському місті Тюмень.