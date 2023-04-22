В российском Подмосковье загорелся масштабный пожар на заводе: что известно
В городе Люберцы в Московской области России сегодня, 22 апреля, утром вспыхнул масштабный пожар. Загорелся цех по утилизации пластика и резины.
Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям России.
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"В Люберцах пожарные локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации отходов. Угрозы соседним зданиям нет", — говорится в сообщении.
Как видно из обнародованных в сети кадров, столб дыма виден почти из всего города. Площадь пожара охватила 1500 квадратных км.
К тушению привлекли 11 машин и 38 пожарных.
Напомним, в подмосковном Красногорске 10 апреля загорелся склад со вторым сырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.
Также масштабный пожар произошел в ночь на 18 апреля в российском городе Тюмень.