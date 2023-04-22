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В российском Подмосковье загорелся масштабный пожар на заводе: что известно

22 апреля 2023 09:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В российском Подмосковье загорелся масштабный пожар на заводе: что известно
Пожар в Подмосковье 22 апреля 2023 года. Фото: МЧС РФ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В городе Люберцы в Московской области России сегодня, 22 апреля, утром вспыхнул масштабный пожар. Загорелся цех по утилизации пластика и резины.

Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям России.

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"В Люберцах пожарные локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации отходов. Угрозы соседним зданиям нет", — говорится в сообщении.

Как видно из обнародованных в сети кадров, столб дыма виден почти из всего города. Площадь пожара охватила 1500 квадратных км.

К тушению привлекли 11 машин и 38 пожарных.

Напомним, в подмосковном Красногорске 10 апреля загорелся склад со вторым сырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.

Также масштабный пожар произошел в ночь на 18 апреля в российском городе Тюмень.

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