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На окупованій Луганщині горіла нафтобаза: що відомо

24 квітня 2023 12:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На окупованій Луганщині горіла нафтобаза: що відомо
Пожежа на нафтобазі в Ровеньках. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області сталася "бавовна". У ніч проти 24 квітня там пролунав вибух та спалахнула нафтобаза.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Росіяни заявили, що нафтобазу нібито атакував український безпілотний літальний апарат. ЗМІ пишуть, що вигоріло кілька резервуарів з дизельним пальним.

Попередньо, ніхто з людей не постраждав.

Камері спостереження у місті вдалося зафіксувати момент вибуху.

Нагадаємо, у місті Люберці в Московській області Росії, 22 квітня, вранці спалахнула масштабна пожежа. Загорівся цех з утилізації пластику та гуми.

Також ми писали, що у підмосковному Красногорську 10 квітня загорівся склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становила 1,4 тисячі квадратних метрів.

Додамо, 25 березня у російському Підмосков’ї сталася чергова масштабна пожежа. Горів цех найбільшого у Росії свинцевого заводу "Фрегат" у місті Воскресенськ у Підмосков'ї. 

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