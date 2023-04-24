На окупованій Луганщині горіла нафтобаза: що відомо
У тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області сталася "бавовна". У ніч проти 24 квітня там пролунав вибух та спалахнула нафтобаза.
Про це повідомляють Telegram-канали.
Чому виникла пожежа на нафтобазі
Росіяни заявили, що нафтобазу нібито атакував український безпілотний літальний апарат. ЗМІ пишуть, що вигоріло кілька резервуарів з дизельним пальним.
Попередньо, ніхто з людей не постраждав.
Камері спостереження у місті вдалося зафіксувати момент вибуху.
Нагадаємо, у місті Люберці в Московській області Росії, 22 квітня, вранці спалахнула масштабна пожежа. Загорівся цех з утилізації пластику та гуми.
Також ми писали, що у підмосковному Красногорську 10 квітня загорівся склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становила 1,4 тисячі квадратних метрів.
Додамо, 25 березня у російському Підмосков’ї сталася чергова масштабна пожежа. Горів цех найбільшого у Росії свинцевого заводу "Фрегат" у місті Воскресенськ у Підмосков'ї.