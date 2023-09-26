Морж напал на россиян в Северном Ледовитом океане: драматические кадры

Морж нападает на лодку россиян. Фото: скриншот

В Северном Ледовитом океане морж напал на российских туристов. Животное значительно повредило гражданам РФ резиновую лодку.

Соответствующее видео появилось на NEXTA Live.

Читайте также:

Морж напал на россиян в океане

Так, самка моржа атаковала туристов из России в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, принадлежащего к российской территории. Животное пробило бивнями надувную лодку. Как видно, россиянам даже природа дома не рада.

Напомним, что в Тихом океане акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции "Российского географического общества". Морские жители утопили судно.

Также мы сообщали, что в июне на популярном курорте в Египте акула напала на российского туриста. Мужчина погиб.

Добавим, что в болгарском городе Варны на борту судна Milford загадочно погибли двое россиян. Что стало причиной смерти неизвестно.