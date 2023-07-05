У Болгарії на морі загадково загинули двоє росіян

Море у Болгарії. Фото: google

У болгарському місті Варни на борту судна Milford загадково загинули двоє росіян. Що стало причиною смерті наразі невідомо.

Про це повідомляє болгарське видання bTV.

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Відомо, що судно, на якому перебували росіяни, прямувало із болгарського міста Бургас до головного порту Румунії в Констанці. Проте після трагічного випадку на борту корабель прямував до порту Варна, де були екстрені служби та поліція.

Моряки, які загинули на судні — росіяни. Їм по 32 і 58 років. Правоохоронні органи відрили досудове провадження, аби з'ясувати причини смерті. Наразі ведеться слідство та опитують членів екіпажу.

"Призначено судово-медичні експертизи для встановлення точних причин їхньої смерті. Тривають заходи щодо встановлення причин та обставин, за яких сталася смертельна аварія", — повідомили в окружній прокуратурі Варни.

Нагадаємо, на початку червня на одному із курортів в Єгипті акула з'їла 23-річного росіянина.

Незадовго цю акулу вдалося зловити, але ще тривалий час в море нікого не пускали.

Дізнавшись цю історію українці не втримались та почали жартувати про росіянина, який загинув від нападу акули. Мережа вибухнула мемами.