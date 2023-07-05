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У Болгарії на морі загадково загинули двоє росіян

5 липня 2023 07:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Болгарії на морі загадково загинули двоє росіян
Море у Болгарії. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У болгарському місті Варни на борту судна Milford загадково загинули двоє росіян. Що стало причиною смерті наразі невідомо.

Про це повідомляє болгарське видання bTV.

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Відомо, що судно, на якому перебували росіяни, прямувало із болгарського міста Бургас до головного порту Румунії в Констанці. Проте після трагічного випадку на борту корабель прямував до порту Варна, де були екстрені служби та поліція. 

Моряки, які загинули на судні — росіяни. Їм по 32 і 58 років. Правоохоронні органи відрили досудове провадження, аби з'ясувати причини смерті. Наразі ведеться слідство та опитують членів екіпажу.

"Призначено судово-медичні експертизи для встановлення точних причин їхньої смерті. Тривають заходи щодо встановлення причин та обставин, за яких сталася смертельна аварія", — повідомили в окружній прокуратурі Варни.

Нагадаємо, на початку червня на одному із курортів в Єгипті акула з'їла 23-річного росіянина. 

Незадовго цю акулу вдалося зловити, але ще тривалий час в море нікого не пускали. 

Дізнавшись цю історію українці не втримались та почали жартувати про росіянина, який загинув від нападу акули. Мережа вибухнула мемами. 

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