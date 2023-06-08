В Єгипті спіймали акулу, яка з'їла росіянина

Акула в морі. Фото: google.com

В Єгипті спіймали акулу, яка з'їла російського туриста на курорті у місті Хургарда. Попри це в море ще нікого не пускають.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У Telegram-каналі BAZA зазначається, що єгиптяни вже витягнули акулу, яка роздерла 23-річного росіянина Володимира Попова.

Як з'ясувалося, загиблий прилетів до Хургади 1 червня разом зі своїм батьком. Вони планували переоформити документи на квартиру (її мали намір переоформити на Володимира), а також відпочити.

Що передувало

Проте, сьогодні, 8 червня, на відомому курорті в Хургаді на пляжі Dream Beach, на хлопця напала тигрова акула. Врятувати його не вдалося.

У соцмережах відпочивальники публікували відео нападу.

"Акула. Акула. Відпливайте... Вона вже його останки доїдає", — кричали відпочивальники.

Нагадаємо, у лютому в Австралії 16-річна дівчинка померла після нападу акули у річці Свон. Відомо, що дівчинка каталась на водних мотоциклах.