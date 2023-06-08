В Египте поймали акулу, съевшую россиянина
В Египте поймали акулу, съевшую российского туриста на курорте городе Хургарди. Несмотря на это, в море еще никого не пускают.
Об этом сообщают российские СМИ.
Акула-убийца в Египте
В Telegram-канале BAZA отмечается, что египтяне уже вытащили акулу, разорвавшую 23-летнего россиянина Владимира Попова.
Как выяснилось, погибший прилетел в Хургаду 1 июня вместе со своим отцом. Они планировали переоформить документы на квартиру (ее намеревались переоформить на Владимира), а также отдохнуть.
Что предшествовало
Однако сегодня, 8 июня, на известном курорте в Хурде на пляже Dream Beach, на парня напала тигровая акула. Спасти его не удалось.
В соцсетях отдыхающие публиковали видео нападения.
"Акула. Акула. Отплывайте... Она уже его останки доедает", — кричали отдыхающие.
Напомним, в феврале в Австралии 16-летняя девочка умерла после нападения акулы в реке Свон. Известно, что девочка каталась по водным мотоциклам.