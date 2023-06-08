В Египте поймали акулу, съевшую россиянина

Акула в море. Фото: google.com

В Египте поймали акулу, съевшую российского туриста на курорте городе Хургарди. Несмотря на это, в море еще никого не пускают.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Акула-убийца в Египте

В Telegram-канале BAZA отмечается, что египтяне уже вытащили акулу, разорвавшую 23-летнего россиянина Владимира Попова.

Как выяснилось, погибший прилетел в Хургаду 1 июня вместе со своим отцом. Они планировали переоформить документы на квартиру (ее намеревались переоформить на Владимира), а также отдохнуть.

Что предшествовало

Однако сегодня, 8 июня, на известном курорте в Хурде на пляже Dream Beach, на парня напала тигровая акула. Спасти его не удалось.

В соцсетях отдыхающие публиковали видео нападения.

"Акула. Акула. Отплывайте... Она уже его останки доедает", — кричали отдыхающие.

Напомним, в феврале в Австралии 16-летняя девочка умерла после нападения акулы в реке Свон. Известно, что девочка каталась по водным мотоциклам.