У Єгипті акула з'їла росіянина: жахливе відео

Акула плаває у морі. Фото: google.com (ілюстративне)

У четвер, 8 червня, на популярному курорті у Єгипті акула напала на російського туриста. Чоловік загинув.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що в місті Хургарді, неподалік найпопулярнішого пляжу Dream Beach, акула на смерть загризла російського туриста. Ще одна дівчина встигла врятуватися та вибратися з води.

Нині в море нікого не пускають. Плавці акул також бачили на кількох пляжах неподалік.

Як з'ясувалося, загиблим виявився 23-річний Володимир Попов, який жив у підмосковній Балашихі та працював ілюстратором на фрілансі.

Це підтвердили в російському консульстві. У соцмережах відпочивальники публікують відео нападу.

"Акула. Акула. Відпливайте... Вона вже його останки доїдає", — кричать відпочивальники.

Нагадаємо, нещодавно на пляжі в Вексфорді (Ірландія) вчені знайшли велику самку малозубої тигрової акули. Це той самий вид, що був виявлений минулого місяця в Гемпширі без голови, як зазначають експерти.