В Египте акула съела россиянина: ужасное видео

Акула плавает в море. Фото: google.com (иллюстративное)

В четверг, 8 июня, на популярном курорте в Египте акула напала на российского туриста. Мужчина погиб.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что в городе Хургарда, недалеко от популярного пляжа Dream Beach, акула насмерть загрызла российского туриста. Еще одна девушка успела спастись и выбраться из воды.

В настоящее время в море никого не пускают. Пловцы акул также видели на нескольких пляжах неподалеку.

Как выяснилось, погибшим оказался 23-летний Владимир Попов, живший в подмосковной Балашихе и работавший иллюстратором на фрилансе.

Это подтвердили в российском консульстве. В соцсетях отдыхающие публикуют видео нападения.

"Акула. Акула. Отплывайте... Она уже его останки доедает", — кричат отдыхающие.

Напомним, недавно на пляже в Вексфорде (Ирландия) ученые обнаружили крупную самку малозубой тигровой акулы. Это тот самый вид, что был обнаружен в прошлом месяце в Хэмпшире без головы, как отмечают эксперты.