В Египте акула съела россиянина: ужасное видео
В четверг, 8 июня, на популярном курорте в Египте акула напала на российского туриста. Мужчина погиб.
Об этом сообщают российские СМИ.
Акула съела россиянина
Отмечается, что в городе Хургарда, недалеко от популярного пляжа Dream Beach, акула насмерть загрызла российского туриста. Еще одна девушка успела спастись и выбраться из воды.
В настоящее время в море никого не пускают. Пловцы акул также видели на нескольких пляжах неподалеку.
Как выяснилось, погибшим оказался 23-летний Владимир Попов, живший в подмосковной Балашихе и работавший иллюстратором на фрилансе.
Это подтвердили в российском консульстве. В соцсетях отдыхающие публикуют видео нападения.
"Акула. Акула. Отплывайте... Она уже его останки доедает", — кричат отдыхающие.
Напомним, недавно на пляже в Вексфорде (Ирландия) ученые обнаружили крупную самку малозубой тигровой акулы. Это тот самый вид, что был обнаружен в прошлом месяце в Хэмпшире без головы, как отмечают эксперты.