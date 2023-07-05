В Болгарии на море загадочно погибли двое россиян

Море в Болгарии. Фото: google

В болгарском городе Варны на борту судна Milford загадочно погибли двое россиян. Что стало причиной смерти неизвестно.

Об этом сообщает болгарское издание bTV.

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Известно, что судно, на котором находились россияне, следовало из болгарского города Бургас в главный порт Румынии в Констанце. Однако после трагического случая на борту корабль направился в порт Варна, где находились экстренные службы и полиция.

Моряки, погибшие на судне — россияне. Им по 32 и 58 лет. Правоохранительные органы отрыли досудебное производство, чтобы выяснить причины смерти. В настоящее время ведется следствие и опрашивают членов экипажа.

"Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин их смерти. Продолжаются меры по установлению причин и обстоятельств, при которых произошла смертельная авария", — сообщили в окружной прокуратуре Варны.

Напомним, в начале июня на одном из курортов в Египте акула съела 23-летнего россиянина.

Незадолго эту акулу удалось поймать, но еще долгое время в море никого не пускали.

Узнав эту историю, украинцы не удержались и начали шутить о россиянине, который погиб от нападения акулы. Сеть разразилась мемами.