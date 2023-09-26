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Морж напав на росіян у Північному Льодовитому океані: драматичні кадри

26 вересня 2023 23:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Морж напав на росіян у Північному Льодовитому океані: драматичні кадри
Морж нападає на човен росіян. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Північному Льодовитому океані морж напав на російських туристів. Тварина значно пошкодила громадянам РФ гумовий човен.

Відповідне відео з'явилося на NEXTA Live.

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Так, самка моржа атакувала туристів із Росії в районі архіпелагу Земля Франца-Йосипа, що належить до російської території. Тварина пробила бивнями надувний човен. Як видно, росіянам навіть природа вдома не рада.

Нагадаємо, що в Тихому океані акули напали на катамаран навколосвітньої експедиції "Російського географічного товариства". Морські жителі потопили судно.

Також ми повідомляли, що в червні на популярному курорті у Єгипті акула напала на російського туриста. Чоловік загинув.

Додамо, що в болгарському місті Варни на борту судна Milford загадково загинули двоє росіян. Що стало причиною смерті наразі невідомо.

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