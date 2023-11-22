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Момент взрыва авто на границе США и Канады попал на видео

22 ноября 2023 22:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Момент взрыва авто на границе США и Канады попал на видео
Первые секунды взрыва. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В сеть попал момент взрыва легкового автомобиля на границе между США и Канадой. По предварительным данным, взрыв произошел на Радужном мосту вблизи Ниагарского водопада.

Об этом сообщает трафик-портал Tracker Deep.

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Судя по видео, автомобиль взорвался на площадке.

В настоящее время сообщается о двух погибших. Тип автомобиля и причины взрыва устанавливают сотрудники ФБР, работающие на месте инцидента.

Взрыв на Радужном мосту — что известно

Напомним, что на Радужном мосту, соединяющем США и Канаду в районе Ниагарского водопада, взорвался автомобиль, направлявшийся в Штаты из Канады. В настоящее время на месте происшествия работает ФБР.

В результате инцидента перекрыли все четыре пограничных моста через Ниагару.

Федеральная полиция рассматривает версию преднамеренного террористического акта. В ведомстве заявляют, что автомобиль пытался проехать в направлении здания американских пограничников.

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