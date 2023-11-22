Момент взрыва авто на границе США и Канады попал на видео
В сеть попал момент взрыва легкового автомобиля на границе между США и Канадой. По предварительным данным, взрыв произошел на Радужном мосту вблизи Ниагарского водопада.
Об этом сообщает трафик-портал Tracker Deep.
Взрыв на границе США и Канады
Судя по видео, автомобиль взорвался на площадке.
New video from the vehicle explosion at the US Canada border pic.twitter.com/yoscPa6RXP— TRACKER DEEP (@tracker_deep) November 22, 2023
В настоящее время сообщается о двух погибших. Тип автомобиля и причины взрыва устанавливают сотрудники ФБР, работающие на месте инцидента.
Взрыв на Радужном мосту — что известно
Напомним, что на Радужном мосту, соединяющем США и Канаду в районе Ниагарского водопада, взорвался автомобиль, направлявшийся в Штаты из Канады. В настоящее время на месте происшествия работает ФБР.
В результате инцидента перекрыли все четыре пограничных моста через Ниагару.
Федеральная полиция рассматривает версию преднамеренного террористического акта. В ведомстве заявляют, что автомобиль пытался проехать в направлении здания американских пограничников.
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