Момент взрыва авто на границе США и Канады попал на видео

Первые секунды взрыва. Фото: скриншот

В сеть попал момент взрыва легкового автомобиля на границе между США и Канадой. По предварительным данным, взрыв произошел на Радужном мосту вблизи Ниагарского водопада.

Об этом сообщает трафик-портал Tracker Deep.

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Взрыв на границе США и Канады

Судя по видео, автомобиль взорвался на площадке.

New video from the vehicle explosion at the US Canada border pic.twitter.com/yoscPa6RXP — TRACKER DEEP (@tracker_deep) November 22, 2023

В настоящее время сообщается о двух погибших. Тип автомобиля и причины взрыва устанавливают сотрудники ФБР, работающие на месте инцидента.

Взрыв на Радужном мосту — что известно

Напомним, что на Радужном мосту, соединяющем США и Канаду в районе Ниагарского водопада, взорвался автомобиль, направлявшийся в Штаты из Канады. В настоящее время на месте происшествия работает ФБР.

В результате инцидента перекрыли все четыре пограничных моста через Ниагару.

Федеральная полиция рассматривает версию преднамеренного террористического акта. В ведомстве заявляют, что автомобиль пытался проехать в направлении здания американских пограничников.