На мосту між Канадою та США прогримів вибух — що відомо

Момент вибуху на мосту на кордоні між США та Канадою. Фото: Insider Paper

На мосту Рейнбоу, який з'єднує США та Канаду вибухнув автомобіль. Наразі на місці події працює ФБР.

Про це повідомляє abc news.

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Що відомо про інцидент

Зазначається, що сталося це з автівкою, яка в'їжджала до США з Канади.

LATEST: The Rainbow Bridge connecting the U.S. and Canada at Niagara Falls, New York, has been closed after a vehicle explosion, according to the FBI.



The Niagara Falls NY Mayor’s Office has released a statement: "There has been an incident involving a vehicle coming into the… pic.twitter.com/R4AAx0sm6J — ABC News (@ABC) November 22, 2023

Що каже місцева влада

За словами генерального директора Управління громадських мостів Буффало і Форт-Ері Рона Рієнаса, всі чотири канадсько-американські мости через річку Ніагара було закрито з міркувань заходів безпеки через триваюче розслідування теракту на мосту Рейнбоу.

BREAKING VIDEO: Vehicle explosion and fire at the Rainbow Bridge in Niagara Falls on the US-Canada borderpic.twitter.com/o4O3R3igMF — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 22, 2023

"За моїм розпорядженням поліція штату Нью-Йорк активно співпрацює з Об'єднаною антитерористичною групою ФБР для моніторингу всіх пунктів в'їзду до Нью-Йорка. Я їду до Буффало, щоб зустрітися з представниками правоохоронних органів та служб екстреного реагування, і повідомлю нью-йоркців, коли з'явиться додаткова інформація", — наголосила шубернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул.

Нагадаємо, вранці 11 листопада сталася трагедія в центрі приймання мігрантів у Сан-Лоренцо-Нуово, Італія, розташованому за 140 кілометрів від Риму. Внаслідок вибуху постраждали близько 30 осіб, серед яких були неповнолітні.