На мосту між Канадою та США прогримів вибух — що відомо
На мосту Рейнбоу, який з'єднує США та Канаду вибухнув автомобіль. Наразі на місці події працює ФБР.
Про це повідомляє abc news.
Що відомо про інцидент
Зазначається, що сталося це з автівкою, яка в'їжджала до США з Канади.
LATEST: The Rainbow Bridge connecting the U.S. and Canada at Niagara Falls, New York, has been closed after a vehicle explosion, according to the FBI.— ABC News (@ABC) November 22, 2023
The Niagara Falls NY Mayor’s Office has released a statement: "There has been an incident involving a vehicle coming into the… pic.twitter.com/R4AAx0sm6J
Що каже місцева влада
За словами генерального директора Управління громадських мостів Буффало і Форт-Ері Рона Рієнаса, всі чотири канадсько-американські мости через річку Ніагара було закрито з міркувань заходів безпеки через триваюче розслідування теракту на мосту Рейнбоу.
BREAKING VIDEO: Vehicle explosion and fire at the Rainbow Bridge in Niagara Falls on the US-Canada borderpic.twitter.com/o4O3R3igMF— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 22, 2023
"За моїм розпорядженням поліція штату Нью-Йорк активно співпрацює з Об'єднаною антитерористичною групою ФБР для моніторингу всіх пунктів в'їзду до Нью-Йорка. Я їду до Буффало, щоб зустрітися з представниками правоохоронних органів та служб екстреного реагування, і повідомлю нью-йоркців, коли з'явиться додаткова інформація", — наголосила шубернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул.
Нагадаємо, вранці 11 листопада сталася трагедія в центрі приймання мігрантів у Сан-Лоренцо-Нуово, Італія, розташованому за 140 кілометрів від Риму. Внаслідок вибуху постраждали близько 30 осіб, серед яких були неповнолітні.
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