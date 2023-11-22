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На мосту між Канадою та США прогримів вибух — що відомо

22 листопада 2023 20:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На мосту між Канадою та США прогримів вибух — що відомо
Момент вибуху на мосту на кордоні між США та Канадою. Фото: Insider Paper
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На мосту Рейнбоу, який з'єднує США та Канаду вибухнув автомобіль. Наразі на місці події працює ФБР. 

Про це повідомляє abc news.

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Зазначається, що сталося це з автівкою, яка в'їжджала до США з Канади.

Що каже місцева влада

За словами генерального директора Управління громадських мостів Буффало і Форт-Ері Рона Рієнаса, всі чотири канадсько-американські мости через річку Ніагара було закрито з міркувань заходів безпеки через триваюче розслідування теракту на мосту Рейнбоу.

"За моїм розпорядженням поліція штату Нью-Йорк активно співпрацює з Об'єднаною антитерористичною групою ФБР для моніторингу всіх пунктів в'їзду до Нью-Йорка. Я їду до Буффало, щоб зустрітися з представниками правоохоронних органів та служб екстреного реагування, і повідомлю нью-йоркців, коли з'явиться додаткова інформація", — наголосила шубернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул.

Нагадаємо, вранці 11 листопада сталася трагедія в центрі приймання мігрантів у Сан-Лоренцо-Нуово, Італія, розташованому за 140 кілометрів від Риму. Внаслідок вибуху постраждали близько 30 осіб, серед яких були неповнолітні.

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