У центрі прийому мігрантів в Італії пролунав вибух — є постраждалі

Вибух у центрі для мігрантів у Вітербо. Фото: rainews.it

Вранці 11 листопада сталася трагедія в центрі приймання мігрантів у Сан-Лоренцо-Нуово, Італія, розташованому за 140 кілометрів від Риму. Внаслідок вибуху постраждали близько 30 осіб, серед яких були неповнолітні.

Про це повідомляє rainews.it.

Читайте також:

Вибух в Італії 11 листопада — деталі

За даними каналу RAI News 24, стан деяких постраждалих оцінюється як критичний. Усі вони були госпіталізовані до місцевих лікарень.

Наразі причини вибуху залишаються незрозумілими. При цьому люди, які перебували в центрі, звернулися за наданням притулку.

Серед постраждалих внаслідок пригоди перебувають і неповнолітні. Прокуратура Вітербо розпочала розслідування, кваліфікуючи те, що сталося, як "нещасний випадок через необережність".

Проте після вивчення технічних звітів карабінерів, як повідомляє інформаційне агентство AGI, можливі зміни у характеристиці справи.

Нагадаємо, що вранці 11 листопада, о 08:02, у столиці пролунало кілька потужних вибухів. За словами очевидців, вибухи були настільки гучними, що у будинках вікна тремтіли. Після вибухів у Києві буквально одразу оголосили повітряну тривогу.

У ніч на 11 листопада ворог атакував Україну ударними БПЛА та кількома ракетами різних типів. Більшість дронів російські окупанти направили прифронтовими областями. Повітряним силам ЗС вдалося знищити 19 ударних БпЛА Shahed-136/131.