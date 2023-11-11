Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У центрі прийому мігрантів в Італії пролунав вибух — є постраждалі arrow

У центрі прийому мігрантів в Італії пролунав вибух — є постраждалі

11 листопада 2023 10:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У центрі прийому мігрантів в Італії пролунав вибух — є постраждалі
Вибух у центрі для мігрантів у Вітербо. Фото: rainews.it
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вранці 11 листопада сталася трагедія в центрі приймання мігрантів у Сан-Лоренцо-Нуово, Італія, розташованому за 140 кілометрів від Риму. Внаслідок вибуху постраждали близько 30 осіб, серед яких були неповнолітні.

Про це повідомляє rainews.it.

Читайте також:

Вибух в Італії 11 листопада — деталі

За даними каналу RAI News 24, стан деяких постраждалих оцінюється як критичний. Усі вони були госпіталізовані до місцевих лікарень.

Наразі причини вибуху залишаються незрозумілими. При цьому люди, які перебували в центрі, звернулися за наданням притулку.

Серед постраждалих внаслідок пригоди перебувають і неповнолітні. Прокуратура Вітербо розпочала розслідування, кваліфікуючи те, що сталося, як "нещасний випадок через необережність".

Проте після вивчення технічних звітів карабінерів, як повідомляє інформаційне агентство AGI, можливі зміни у характеристиці справи.

Нагадаємо, що вранці 11 листопада, о 08:02, у столиці пролунало кілька потужних вибухів. За словами очевидців, вибухи були настільки гучними, що у будинках вікна тремтіли. Після вибухів у Києві буквально одразу оголосили повітряну тривогу.

У ніч на 11 листопада ворог атакував Україну ударними БПЛА та кількома ракетами різних типів. Більшість дронів російські окупанти направили прифронтовими областями. Повітряним силам ЗС вдалося знищити 19 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

12:27 Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою

Актуальне по темі