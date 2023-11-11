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В центре приема мигрантов в Италии прогремел взрыв — есть пострадавшие

11 ноября 2023 10:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В центре приема мигрантов в Италии прогремел взрыв — есть пострадавшие
Взрыв в центре для мигрантов в Витербо. Фото: rainews.it
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Утром, 11 ноября произошла трагедия в центре приема мигрантов в Сан-Лоренцо-Нуово, Италия, расположенном в 140 километрах от Рима. В результате взрыва пострадали около 30 человек, среди которых были несовершеннолетние.

Об этом сообщает rainews.it.

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По данным новостного канала RAI News 24, состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое. Все они были госпитализированы в местные больницы.

На данный момент причины взрыва остаются неясными. При этом, люди, находившиеся в центре, обратились за предоставлением убежища.

В числе пострадавших в результате происшествия находятся и несовершеннолетние. Прокуратура Витербо начала расследование, квалифицируя случившееся как "несчастный случай из-за неосторожности".

Тем не менее после изучения технических отчетов карабинеров, как сообщает информационное агентство AGI, возможны изменения в характеристике дела.

Напомним, что утром, 11 ноября в 08:02, в столице раздалось несколько мощных взрывов. По словам очевидцев, взрывы были настолько громкими, что в домах окна дрожали. После взрывов в Киеве буквально сразу объявили воздушную тревогу.

В ночь на 11 ноября враг атаковал Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами разных типов. Большинство дронов российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Воздушным силам ВС удалось уничтожить 19 ударных БпЛА Shahed-136/131

 

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