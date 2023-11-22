На мосту между Канадой и США прогремел взрыв — что известно

Момент взрыва на мосту на границе между США и Канадой. Фото: Insider Paper

На мосту Рейнбоу, который соединяет США и Канаду, взорвался автомобиль. В настоящее время на месте происшествия работает ФБР.

Об этом сообщает abc news.

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Что известно об инциденте

Отмечается, что произошло это с автомобилем, который въезжал в США из Канады.

LATEST: Rainbow Bridge Connecting в США и Канаде в Ниагарской Falls, Нью-Йорк, будет been closed after vehicle explosion, в соответствии с FBI.



The Niagara Falls NY Mayor's Office был released a statement: "There has been incident involving a vehicle coming in the... pic.twitter.com/R4AAx0sm6J — ABC News (@ABC) November 22, 2023

Что говорят местные власти

По словам генерального директора Управления общественных мостов Буффало и Форт-Эри Рона Риенаса, все четыре канадско-американских моста через реку Ниагара были закрыты из соображений мер безопасности из-за продолжающегося расследования теракта на мосту Рейнбоу.

БРЕКИНИТЬ ВЕДИО: Векторный взрыв и огонь на Райнборд в Ниагарской falls на US-Canada border pic.twitter.com/o4O3R3igMF — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 22, 2023

"По моему распоряжению полиция штата Нью-Йорк активно сотрудничает с Объединенной антитеррористической группой ФБР для мониторинга всех пунктов въезда в Нью-Йорк. Я еду в Буффало, чтобы встретиться с представителями правоохранительных органов и служб экстренного реагирования, и сообщу нью- йоркцев, когда появится дополнительная информация", — подчеркнула шубернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул.

Напомним, утром 11 ноября произошла трагедия в центре приема мигрантов в Сан-Лоренцо-Нуово, Италия, расположенном в 140 километрах от Рима. В результате взрыва пострадали около 30 человек, среди которых были несовершеннолетние.