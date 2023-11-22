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На мосту между Канадой и США прогремел взрыв — что известно

22 ноября 2023 20:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На мосту между Канадой и США прогремел взрыв — что известно
Момент взрыва на мосту на границе между США и Канадой. Фото: Insider Paper
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На мосту Рейнбоу, который соединяет США и Канаду, взорвался автомобиль. В настоящее время на месте происшествия работает ФБР.

Об этом сообщает abc news.

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Что известно об инциденте

Отмечается, что произошло это с автомобилем, который въезжал в США из Канады.

Что говорят местные власти

По словам генерального директора Управления общественных мостов Буффало и Форт-Эри Рона Риенаса, все четыре канадско-американских моста через реку Ниагара были закрыты из соображений мер безопасности из-за продолжающегося расследования теракта на мосту Рейнбоу.

"По моему распоряжению полиция штата Нью-Йорк активно сотрудничает с Объединенной антитеррористической группой ФБР для мониторинга всех пунктов въезда в Нью-Йорк. Я еду в Буффало, чтобы встретиться с представителями правоохранительных органов и служб экстренного реагирования, и сообщу нью- йоркцев, когда появится дополнительная информация", — подчеркнула шубернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул.

Напомним, утром 11 ноября произошла трагедия в центре приема мигрантов в Сан-Лоренцо-Нуово, Италия, расположенном в 140 километрах от Рима. В результате взрыва пострадали около 30 человек, среди которых были несовершеннолетние.

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