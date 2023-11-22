Внаслідок теракту на кордоні Канади та США загинуло двоє людей
Між США і Канадою в Нью-Йорку, біля Ніагарського водоспаду, прогримів вибух. Внаслідок цього стало відомо про двох загиблих людей.
Про це повідомляє Independent.
Що відомо про вибух станом на зараз
Наразі правоохоронці розслідують такий інцидент як спробу терористичної атаки.
За джерелами Fox News, вибухівку було знайдено в автомобілі, в якому загинули двоє людей на мосту Рейнбоу.
"Автомобіль в'їжджав до США з Канади і намагався проїхати в напрямку будівлі прикордонної служби", — йдеться у повідомленні.
Хто ще постраждав
Крім того, 27-річного чоловіка було доставлено до лікарні Ніагарського водоспаду з болем у спині і незначними порізами. Наразі він перебуває у неважкому стані.
"Влада міста Ніагара заявила, що інцидент, який стався в середу, був пов'язаний з автомобілем, який намагався в'їхати в США, а місцеве відділення ФБР в Буффало описало інцидент як "вибух", — додали у повідомленні.
Як відомо, міст Рейнбоу з'єднує американське і канадське міста Ніагарського водоспаду. Він розташований менш ніж за милю від водоспадів.
Нагадаємо, у Флориді сталася смертельна стрілянина під час святкування Гелловіна. Відомо, що внаслідок інциденту загинули щонайменше двоє людей.
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