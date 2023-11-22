Внаслідок теракту на кордоні Канади та США загинуло двоє людей

Місце вибуху автівки в США. Фото: скриншот з відео Reuters

Між США і Канадою в Нью-Йорку, біля Ніагарського водоспаду, прогримів вибух. Внаслідок цього стало відомо про двох загиблих людей.

Про це повідомляє Independent.

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Наразі правоохоронці розслідують такий інцидент як спробу терористичної атаки.

За джерелами Fox News, вибухівку було знайдено в автомобілі, в якому загинули двоє людей на мосту Рейнбоу.

"Автомобіль в'їжджав до США з Канади і намагався проїхати в напрямку будівлі прикордонної служби", — йдеться у повідомленні.

Хто ще постраждав

Крім того, 27-річного чоловіка було доставлено до лікарні Ніагарського водоспаду з болем у спині і незначними порізами. Наразі він перебуває у неважкому стані.

"Влада міста Ніагара заявила, що інцидент, який стався в середу, був пов'язаний з автомобілем, який намагався в'їхати в США, а місцеве відділення ФБР в Буффало описало інцидент як "вибух", — додали у повідомленні.

Як відомо, міст Рейнбоу з'єднує американське і канадське міста Ніагарського водоспаду. Він розташований менш ніж за милю від водоспадів.

Нагадаємо, у Флориді сталася смертельна стрілянина під час святкування Гелловіна. Відомо, що внаслідок інциденту загинули щонайменше двоє людей.