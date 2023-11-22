Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Внаслідок теракту на кордоні Канади та США загинуло двоє людей arrow

Внаслідок теракту на кордоні Канади та США загинуло двоє людей

22 листопада 2023 21:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Внаслідок теракту на кордоні Канади та США загинуло двоє людей
Місце вибуху автівки в США. Фото: скриншот з відео Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Між США і Канадою в Нью-Йорку, біля Ніагарського водоспаду, прогримів вибух. Внаслідок цього стало відомо про двох загиблих людей.

Про це повідомляє Independent.

Читайте також:

Що відомо про вибух станом на зараз

Наразі правоохоронці розслідують такий інцидент як спробу терористичної атаки.

За джерелами Fox News, вибухівку було знайдено в автомобілі, в якому загинули двоє людей на мосту Рейнбоу.

"Автомобіль в'їжджав до США з Канади і намагався проїхати в напрямку будівлі прикордонної служби", — йдеться у повідомленні.

Хто ще постраждав

Крім того, 27-річного чоловіка було доставлено до лікарні Ніагарського водоспаду з болем у спині і незначними порізами. Наразі він перебуває у неважкому стані.

"Влада міста Ніагара заявила, що інцидент, який стався в середу, був пов'язаний з автомобілем, який намагався в'їхати в США, а місцеве відділення ФБР в Буффало описало інцидент як "вибух", — додали у повідомленні.

Як відомо, міст Рейнбоу з'єднує американське і канадське міста Ніагарського водоспаду. Він розташований менш ніж за милю від водоспадів.

Нагадаємо, у Флориді сталася смертельна стрілянина під час святкування Гелловіна. Відомо, що внаслідок інциденту загинули щонайменше двоє людей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з відео

20:45 Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку

Актуальне по темі