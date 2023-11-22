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В результате теракта на границе Канады и США погибли два человека

22 ноября 2023 21:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В результате теракта на границе Канады и США погибли два человека
Место взрыва автомобиля в США. Фото: скриншот с видео Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Между США и Канадой в Нью-Йорке, у Ниагарского водопада, прогремел взрыв. В результате стало известно о двух погибших людях.

Об этом сообщает Independent.

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Правоохранители расследуют такой инцидент как попытку террористической атаки.

По источникам Fox News, взрывчатка была найдена в автомобиле, в котором погибли два человека на мосту Рейнбоу.

"Автомобиль въезжал в США из Канады и пытался проехать в направлении здания пограничной службы", — говорится в сообщении.

Кто еще пострадал

Кроме того, 27-летний мужчина был доставлен в больницу Ниагарского водопада с болью в спине и незначительными порезами. Пока он находится в нетяжелом состоянии.

"Власти города Ниагара заявили, что произошедший в среду инцидент был связан с автомобилем, пытавшимся въехать в США, а местное отделение ФБР в Буффало описало инцидент как "взрыв", — добавили в сообщении.

Как известно, мост Рейнбоу соединяет американский и канадский города Ниагарского водопада. Он находится менее чем в миле от водопадов.

Напомним, во Флориде произошла смертельная стрельба во время празднования Хэллоуина. Известно, что в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.

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