В результате теракта на границе Канады и США погибли два человека
Между США и Канадой в Нью-Йорке, у Ниагарского водопада, прогремел взрыв. В результате стало известно о двух погибших людях.
Об этом сообщает Independent.
Что известно о взрыве по состоянию на сейчас
Правоохранители расследуют такой инцидент как попытку террористической атаки.
По источникам Fox News, взрывчатка была найдена в автомобиле, в котором погибли два человека на мосту Рейнбоу.
"Автомобиль въезжал в США из Канады и пытался проехать в направлении здания пограничной службы", — говорится в сообщении.
Кто еще пострадал
Кроме того, 27-летний мужчина был доставлен в больницу Ниагарского водопада с болью в спине и незначительными порезами. Пока он находится в нетяжелом состоянии.
"Власти города Ниагара заявили, что произошедший в среду инцидент был связан с автомобилем, пытавшимся въехать в США, а местное отделение ФБР в Буффало описало инцидент как "взрыв", — добавили в сообщении.
Как известно, мост Рейнбоу соединяет американский и канадский города Ниагарского водопада. Он находится менее чем в миле от водопадов.
Напомним, во Флориде произошла смертельная стрельба во время празднования Хэллоуина. Известно, что в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.
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