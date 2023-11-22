Момент вибуху авто на кордоні США та Канади потрапив на відео
В мережу потрапив момент вибуху легкового автомобіля на кордоні між США та Канадою. За попередніми даними, вибух стався на Райдужному мосту поблизу Ніагарського водоспаду.
Про це повідомляє трафік-портал Tracker Deep.
Вибух на кордоні США та Канади
Судячи з відео, автомобіль вибухнув на майданчику.
New video from the vehicle explosion at the US Canada border pic.twitter.com/yoscPa6RXP— TRACKER DEEP (@tracker_deep) November 22, 2023
Наразі повідомляється про двох загиблих. Тип автомобіля та причини вибуху наразі встановлюють співробітники ФБР, які працюють на місці інциденту.
Вибух на Райдужному мосту — що відомо
Нагадаємо, що на Райдужному мосту, який з'єднує США та Канаду в районі Ніагарського водоспаду, вибухнув автомобіль, який прямував до Штатів з Канади. Наразі на місці події працює ФБР.
Внаслідок інциденту перекрили всі чотири прикордонні мости через Ніагару.
Федеральна поліція наразі розглядає версію умисного терористичного акту. У відомстві заявляють, що автомобіль намагався проїхати в напрямку будівлі американських прикордонників.
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