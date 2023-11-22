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Момент вибуху авто на кордоні США та Канади потрапив на відео

22 листопада 2023 22:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Момент вибуху авто на кордоні США та Канади потрапив на відео
Перші секунди вибуху. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В мережу потрапив момент вибуху легкового автомобіля на кордоні між США та Канадою. За попередніми даними, вибух стався на Райдужному мосту поблизу Ніагарського водоспаду.

Про це повідомляє трафік-портал Tracker Deep.

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Судячи з відео, автомобіль вибухнув на майданчику. 

Наразі повідомляється про двох загиблих. Тип автомобіля та причини вибуху наразі встановлюють співробітники ФБР, які працюють на місці інциденту. 

Вибух на Райдужному мосту — що відомо

Нагадаємо, що на Райдужному мосту, який з'єднує США та Канаду в районі Ніагарського водоспаду, вибухнув автомобіль, який прямував до Штатів з Канади. Наразі на місці події працює ФБР. 

Внаслідок інциденту перекрили всі чотири прикордонні мости через Ніагару. 

Федеральна поліція наразі розглядає версію умисного терористичного акту. У відомстві заявляють, що автомобіль намагався проїхати в напрямку будівлі американських прикордонників. 

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