Момент вибуху авто на кордоні США та Канади потрапив на відео

Перші секунди вибуху. Фото: скриншот

В мережу потрапив момент вибуху легкового автомобіля на кордоні між США та Канадою. За попередніми даними, вибух стався на Райдужному мосту поблизу Ніагарського водоспаду.

Про це повідомляє трафік-портал Tracker Deep.

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Судячи з відео, автомобіль вибухнув на майданчику.

New video from the vehicle explosion at the US Canada border pic.twitter.com/yoscPa6RXP — TRACKER DEEP (@tracker_deep) November 22, 2023

Наразі повідомляється про двох загиблих. Тип автомобіля та причини вибуху наразі встановлюють співробітники ФБР, які працюють на місці інциденту.

Вибух на Райдужному мосту — що відомо

Нагадаємо, що на Райдужному мосту, який з'єднує США та Канаду в районі Ніагарського водоспаду, вибухнув автомобіль, який прямував до Штатів з Канади. Наразі на місці події працює ФБР.

Внаслідок інциденту перекрили всі чотири прикордонні мости через Ніагару.

Федеральна поліція наразі розглядає версію умисного терористичного акту. У відомстві заявляють, що автомобіль намагався проїхати в напрямку будівлі американських прикордонників.