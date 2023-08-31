Экс-жена погибшего мужчины в Днепре рассказала, куда тот ехал с детьми и любовницей

Бывшая жена погибшего Джумбери Силогава в Днепре Наталья Силогава. Фото: Instagram / Наталья Силогава

Бывшая жена погибшего мужчины в Днепре Наталья Силогава рассказала, куда он ехал с их детьми и любовницей, из-за которой они и развелись. По словам женщины, экс-муж направлялся на море в Николаевскую область.

Об этом она рассказала в комментарии СМИ.

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"В марте мы развелись. Жили вместе с 17 лет, сейчас мне 36 лет. Меня в этой машине не было, рядом с ним ехала женщина, через которую мы развелись. Они ехали на море в Николаевскую область", — рассказала Наталья.

Женщина также сообщила, как чувствуют себя дети, ставшие свидетелями гибели отца.

"Дети держатся. Они очень любили отца, я их никогда против него не настраивала, несмотря на то, что мы развелись", — отметила она.

Также Наталья рассказала, пыталась ли с ней связаться полиция.

"Со мной никто не связывался, это глупо, мне не нужны никакие беседы. Мужа не вернуть, у моих детей больше нет отца. Пусть по закону все как будет, так будет. У меня есть претензии к полицейскому, который попросил у моего сына видео и затем выложил его в местный телеграмм-канал", — добавила женщина.

Напомним, что в сети назвали имя мужчины, которого застрелил правоохранитель в Днепре. У него осталось двое детей.

Также мы сообщали, что именно Джумбери Силогава, которого полицейский застрелил в Днепре во время столкновения, был за рулем "Ягуара". Ранее сообщалось, что водителем была женщина.