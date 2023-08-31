Ексдружина загиблого чоловіка в Дніпрі розповіла, куди той їхав із дітьми та коханкою

Колишня дружина загиблого Джумбері Сілогави в Дніпрі Наталя Сілогава. Фото: Instagram / Наталя Сілогава

Колишня дружина загиблого чоловіка в Дніпрі Наталя Сілогава розповіла, куди він їхав із їхніми дітьми та коханкою, через яку вони й розлучилися. За словами жінки, ексчоловік прямував на море до Миколаївської області.

Про це вона розповіла в коментарі ЗМІ.

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"У березні ми розлучилися. Жили разом із 17 років, зараз мені 36 років. Мене в цій машині не було, поряд з ним їхала жінка, через яку ми розлучилися. Вони їхали на море до Миколаївської області", — розповіла Наталя.

Жінка також повідомила, як почуваються діти, що стали свідками загибелі батька.

"Діти тримаються. Вони дуже любили батька, я їх ніколи проти нього не налаштовувала, попри те, що ми розлучилися", — зазначила вона.

Також Наталя розповіла, чи намагалася з нею зв'язатися поліція.

"Зі мною ніхто не зв'язувався, це безглуздо, мені не потрібні жодні бесіди. Чоловіка не повернути, у моїх дітей більше немає батька. Нехай згідно із законом усе як буде, так буде. У мене є претензії до поліцейського, який попросив у мого сина відео і потім виклав його до місцевого телеграм-каналу", — додала жінка.

Нагадаємо, що в мережі назвали ім'я чоловіка, якого застрелив правоохоронець в Дніпрі. У нього залишилося двоє дітей.

Також ми повідомляли, що саме Джумбері Сілогава, якого поліцейський застрелив у Дніпрі під час сутички, був за кермом "Ягуара". Раніше повідомлялося, що водієм була жінка.