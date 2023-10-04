Ужасное ДТП с автобусом в Венеции: среди погибших есть украинцы

ДТП с автобусом в Венеции. Фото: Reuters

Около Венеции произошло ДТП, в результате которого погиб не менее 21 человек, еще 18 получили ранения. По предварительным данным, среди погибших есть и пятеро украинцев.

Информацию об этом подтвердило посольство Украины в Риме в комментарии Sky News.

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Подтверждение от руководства города

Также мэр Венеции Луиджи Бругнаро отметил, что на месте автокатастрофы обнаружили украинские паспорта.

"Сегодня вечером в нашем городе произошла ужасная трагедия. Я немедленно отдал приказ объявить в городе траур в память о многочисленных жертвах, находившихся в разбившемся автобусе. Апокалиптическая сцена, нет слов", — написал он в соцсети X.

Скриншот сообщения

Кто еще пострадал

По информации издания La Repubblica, было опознано пять жертв аварии, являющихся гражданами Украины. Также среди погибших один гражданин Германии и итальянец, водитель автобуса.

Журналисты сообщают, что у четырехлетней девочки и 50-летней женщины тяжелое состояние с серьезными ожогами. Они являются украинки.

Как произошло ДТП

Предварительно автобус проломил барьер, перелетев примерно 10 метров, касаясь линии электропередач, впоследствии столкнувшись с землей и мгновенно вспыхнув. Поскольку транспорт работал на метане, некоторые люди сгорели на месте.

Напомним, вечером 27 сентября на западе Иерусалима произошла авария с участием школьного автобуса. По меньшей мере 33 ребенка получили ранения.