Аварія шкільного автобуса в Ізраїлі: є потерпілі

Перекинутий унаслідок аварії автобус. Фото: https://www.ukrinform.ua/

Ввечері 27 вересня на заході Єрусалиму сталася аварія за участі шкільного автобуса. Щонайменше 33 дитини отримали поранення.

Про це повідомило Xinhua.

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"До лікарень були евакуйовані 33 пасажири у віці 8-12 років, двоє з яких отримали серйозні травми. Один був у стані середньої тяжкості, а 30 отримали легкі травми", — повідомив Закі Хеллер, речник ізраїльської рятувальної служби Israel's Magen David Adom.

Про стан водія поки що не повідомляється.

Розслідування поліції встановило, що автобус прямував на захід від Єрусалиму. Потім раптово з’їхав на праву сторону дороги і перекинувся з невстановлених наразі причин.

Як зазначається, зараз правоохоронці перевіряють, чи не спричинила несправність гальм втрату водієм контролю над автобусом.

Раніше ми писали, як в ДТП в Австрії потрапив міжнародний автобус: серед пасажирів були українці.