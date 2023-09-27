В Кривом Роге легковая машина влетела в подземный переход: детали

Mazda 6 влетает в переход. Скриншот: X (Twitter)

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В Кривом Роге произошла авария в Центрально-Городском районе города. По предварительному сообщению, в автомобиле был якобы пассажир, он не пострадал.

Об этом сообщают соцсети.

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Водитель был трезв

Днем в полицию поступило сообщение об аварии. Инцидент произошел со стороны остановки "Центральный рынок" в направлении площади Освобождения. Водитель легковушки Mazda 6 выехал на тротуар и влетел в подземный переход, его остановила колонна. Вся передняя часть машины полностью разрушена.

Движение по подземному пешеходному переходу временно перекрывали правоохранители, когда машину доставали из перехода. Водителя с полученными травмами доставили в больницу, он без сознания в реанимации.

По сообщению местных сообществ, у водителя произошёл нервный срыв, предшествовавший аварии. Также известно, что у водителя до аварии возник конфликт с девушкой в кафе, где мужчина напал на женщину, после чего сел за руль и уехал.

Напомним, что ранее в Кривом Роге прогремели взрывы. ВС РФ обстреляли местное предприятие с применением крылатых ракет.

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