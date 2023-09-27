В Кривому Розі легковик влетів у підземний перехід: деталі

Mazda 6 влітає в перехід. Скріншот: X (Twitter)

У Кривому Розі сталася аварія у Центрально-Міському районі міста. За попереднім повідомленням, в автомобілі був нібито пасажир, він не постраждав.

Про це повідомляють соцмережі.

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Водій був тверезим

До поліції надійшло повідомлення про аварію. Інцидент стався з боку зупинки "Центральний ринок" у напрямку площі Визволення. Водій легковика Mazda 6 виїхав на тротуар та влетів у підземний перехід, його зупинила колона. Всю передню частину машини повністю зруйновано.

Рух через підземний пішохідний перехід тимчасово перекривали правоохоронці, коли машину діставали з переходу. Водія з отриманими травмами доправили до лікарні, він непритомний у реанімації.

За повідомленням місцевих спільнот, у водія стався нервовий зрив, який передував аварії. Також відомо, що передував аварії конфлікт з панянкою біля кафе, де чоловік напав на жінку, після чого сів за кермо на поїхав геть.

Нагадаємо, що раніше в Кривому Розі прогриміли вибухи. ЗС РФ обстріляли місцеве підприємництво із застосуванням крилатих ракет.