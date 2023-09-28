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Авария школьного автобуса в Израиле: есть потерпевшие

28 сентября 2023 09:54
- Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор
Авария школьного автобуса в Израиле: есть потерпевшие
Перевернутый в результате аварии автобус. Фото: https://www.ukrinform.ua/
- Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор

Вечером 27 сентября на западе Иерусалима произошла авария с участием школьного автобуса. По меньшей мере 33 ребенка получили ранения.

Об этом сообщило Xinhua .

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"В больницы были эвакуированы 33 пассажира в возрасте 8-12 лет, двое из которых получили серьезные травмы. Один был в состоянии средней тяжести, а 30 получили легкие травмы", — сообщил Заки Хеллер, спикер израильской спасательной службы Israel's Magen David Adom.

О состоянии водителя пока не сообщается.

Расследование полиции установило, что автобус направлялся к западу от Иерусалима. Затем внезапно съехал на правую сторону дороги и перевернулся по неустановленным причинам.

Как отмечается, сейчас правоохранители проверяют, не повлекла ли неисправность тормозов потерю водителем контроля над автобусом.

Раньше мы писали, как в ДТП в Австрии попал международный автобус: среди пассажиров были украинцы.

 

 

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