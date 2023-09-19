В Австрії у ДТП потрапив міжнародний автобус: серед пасажирів були українці

ДТП в Австрії. Фото: австрійські ЗМІ

У вівторок, 19 вересня, в Австрії у ДТП потрапив міжнародний автобус, в результаті чого 20 пасажирів постраждали, а одна жінка загинула. Серед пасажирів були й українці.

Про це повідомляє місцеве видання Austria Presse Agentur (АРА).

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Як відомо, в районі і Санкт-Вайт-ан-дер-Глан поблизу Міхельдорфа в Каринтії сталася масштабна ДТП за участю міжнародного автобуса сполученням Берлін-Трієст. Двоповерховий автобус з'їхав з траси, перекинувся через захисне огородження і завалився на бік.

За даними поліції, загинула 19-річна жінка з Верхньої Австрії, ще близько 20 пасажирів отримали поранення. Більшість постраждалих було доставлено до лікарні, важкі травми отримала громадянка Німеччини.

"До рятувальних робіт та ліквідації наслідків залучено кілька підрозділів місцевої пожежної охорони, в яких брали участь 55 осіб", — йдеться у повідомленні.

Під час аварії в автобусі перебували пасажири кількох країн, зокрема: Австрії, Словенії, Італії, Німеччини та України. Усі вони прямували до італійського міста Трієста.

Нагадаємо, 17 вересня на Харківщині автівка військовослужбовців потрапила в ДТП. Водій не впорався з керуванням та в'їхав у блокпост в районі міста Чутово.