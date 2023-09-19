Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ДТП arrow В Австрії у ДТП потрапив міжнародний автобус: серед пасажирів були українці arrow

В Австрії у ДТП потрапив міжнародний автобус: серед пасажирів були українці

19 вересня 2023 14:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Австрії у ДТП потрапив міжнародний автобус: серед пасажирів були українці
ДТП в Австрії. Фото: австрійські ЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 19 вересня, в Австрії у ДТП потрапив міжнародний автобус, в результаті чого 20 пасажирів постраждали, а одна жінка загинула. Серед пасажирів були й українці.

Про це повідомляє місцеве видання Austria Presse Agentur (АРА).

Читайте також:

ДТП в Австрії 

Як відомо, в районі і Санкт-Вайт-ан-дер-Глан поблизу Міхельдорфа в Каринтії сталася масштабна ДТП за участю міжнародного автобуса сполученням Берлін-Трієст.   Двоповерховий автобус з'їхав з траси, перекинувся через захисне огородження і завалився на бік.

За даними поліції, загинула 19-річна жінка з Верхньої Австрії, ще близько 20 пасажирів отримали поранення. Більшість постраждалих було доставлено до лікарні, важкі травми отримала громадянка Німеччини. 

"До рятувальних робіт та ліквідації наслідків залучено кілька підрозділів місцевої пожежної охорони, в яких брали участь 55 осіб", — йдеться у повідомленні. 

Під час аварії в автобусі перебували пасажири кількох країн, зокрема: Австрії, Словенії, Італії, Німеччини та України. Усі вони прямували до італійського міста Трієста.

Нагадаємо, 17 вересня на Харківщині автівка військовослужбовців потрапила в ДТП. Водій не впорався з керуванням та в'їхав у блокпост в районі міста Чутово.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз